誰引爆了克里米亞一軍火庫？烏克蘭防長調侃稱是俄羅斯煙蒂

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭國防部長在哥本哈根拒絕就烏克蘭軍隊是否參與克里米亞一個彈藥庫的爆炸發表評論，但這位防長似乎以嘲諷談論這個事件，說爆炸是由沒有熄滅的煙蒂引起的。

廣告 繼續瀏覽後續

克里米亞一座軍火庫星期二引發爆炸。對此烏克蘭部長10日調侃說，克里米亞的爆炸是由於沒有熄滅的煙蒂造成的。他說，“我認為這個機場的俄羅斯軍隊忘記了一個非常簡單的紀律：不要在危險的地方吸煙。” 烏克蘭國防部長奧列克西-列茲尼科夫訪問丹麥，參加丹麥和英國的主持的國際會議，他在新聞發布會上調侃說：“是煙蒂引爆，就是這樣。”

據法新社說，這一評論與烏克蘭國防部前一天發表的評論相呼應，烏克蘭國防部在Facebook上稱 "無法確定 "克里米亞彈藥庫被炸毀的原因。克里米亞是烏克蘭南部一個在2014年被俄羅斯單方面吞併的省份。烏克蘭國防部還調侃 "再次提醒大家，有消防安全標準，不允許在易燃的空間吸煙"。

據當地親俄當局稱，周二在烏克蘭克里米亞半島一個軍用機場所在地的彈藥庫發生的爆炸造成一人死亡，多人受傷。俄羅斯軍隊說，爆炸事件中沒有開火或炮擊。

在被問及此事時，英國國防部長說，他對有關事件不予置評，但強調了烏克蘭保衛其領土的權利。本-華萊士說：“如果這是烏克蘭的一次攻擊，那將是合法的，它將符合國際法。”

烏克蘭當局沒有正式承認對克里米亞的爆炸事件負責。但一位總統顧問米哈伊洛-波多利亞克周二在推特上說，打擊"只是剛剛開始"。

烏克蘭總統澤連斯基在晚間講話中說，"克里米亞是烏克蘭的領土，基輔永遠不會放棄它。

據美國華盛頓郵報透露，克里米亞俄軍基地爆炸，是遭到烏克蘭特種部隊攻擊，展現了烏克蘭深入敵後打擊能力。

據自由時報引述消息報道，俄羅斯佔領的克里米亞一處俄軍基地9日發生大爆炸，俄國不承認是遭受攻擊。不過，《華盛頓郵報》10日稱，烏克蘭政府官員透露，這起爆炸是烏克蘭特種部隊所為。華郵指出，這次行動展現了烏國部隊深入敵後打擊能力。

要求匿名的烏克蘭政府官員僅透露烏國特種部隊執行了這次攻擊行動，但是並未披露行動執行內容細節。這場攻擊代表持續至今將近6個月的烏俄戰爭顯著升高，也展現烏克蘭軍隊比先前所認知的更能深入敵後打擊。

據該報道，烏克蘭特種部隊以在俄國控制的領土進行滲透行動出名，並且與當地支持烏克蘭的民眾協調，執行攻擊行動。尤其在克里米亞半島北方、遭俄國控制的烏克蘭南部赫爾松地區，反抗俄國的游擊活動就特別廣泛，6月中到7月初兩周內就接連傳出3起當地親俄官員遭暗殺事件。

烏克蘭反抗團體在赫爾松街頭張貼傳單警告與俄國人合作者，“如果‘海馬斯（美國提供的高機動性多管火箭系統，HIMARS）’打不到，游擊隊會幫忙”。

該處遇襲基地位處克里米亞沿岸地區，被俄羅斯人認為理應相當安全，爆炸發生時的影片顯示，爆炸時在附近海灘上的遊客都嚇得驚慌失措，急忙找地方躲避。

據烏克蘭空軍發聲明表示，該基地9架俄國軍機被摧毀，這些軍機是用來對烏克蘭控制領土發動導彈攻擊。烏克蘭官方拒絕證實或否認烏克蘭介入這場攻擊，但是烏克蘭總統澤連斯基9日晚間的演說聚焦在克里米亞，承諾要奪回這塊烏國領土。

據華郵指出，一名要求匿名的美國官員9日被問到此事，僅說美國武器並未被用於9日這場在克里米亞的攻擊。

不過，俄羅斯稱9日的連串爆炸是因基地彈藥爆炸，造成1人死亡、13人受傷。

而烏克蘭國防部長昨天調侃，是俄羅斯士兵的煙蒂引發了克里米亞俄羅斯軍隊軍火庫被炸。