與普京親近的德國前總理施羅德為特權福利被取消打官司

俄羅斯

德國前總理施羅德的律師內格爾8月12日表示，施羅德因為官方提供的部分退休福利遭到取消，而對國會提出訴訟。

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德新社獲得的律師事務所聲明稱，聯邦議院預算委員會決定停止給施羅德在聯邦議院辦公室撥付資金，並停止該辦公室運作的行為是非法的。聲明寫道，據稱“前聯邦總理施羅德不再履行所謂的‘延續的官方職責’”。然而，“沒有關於‘延續的官方職責’究竟是什麼的具體說明、如何確定其履行或不履行，以及在這方面應遵循什麼程序。”

德國之聲報道，施羅德因其與俄羅斯能源公司的關係以及與俄羅斯總統普京的緊密關係而受到各界批評。然而，德國預算委員會明確表示，其決定並不是基於施羅德為俄羅斯能源公司工作，或他對俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭的立場。

中央社說，內格爾（Michael Nagel）對北德廣播公司（NDR）表示，德國國會5月暫停以公費為施羅德提供辦公室和幕僚的決定，“與法治背道而馳”。

內格爾並表示，施羅德“是從媒體報導得知此事”，但沒有機會表達自己的意見；並指出，德國社會民主黨要求相關的預算委員會舉行聽證會。

柏林行政法院發言人證實，內格爾已在他們那裡提出訴訟。