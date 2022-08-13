五角大樓證實：烏克蘭襲擊了克里米亞的俄軍空軍基地

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美國國防部的一名高級官員周五向媒體表示，烏克蘭轟擊了克里米亞薩基市俄軍空軍基地。該官員說，這次轟擊對俄軍的空中力量和人員儲備產生了重大影響。

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該官員說，在被俄軍佔領的赫爾松市，烏克蘭部隊繼續對俄施加壓力。作為一個例子，烏克蘭方面對俄羅斯人在當地使用的橋樑造成了破壞。五角大樓表示，8月9日，烏克蘭轟擊了俄羅斯的薩基空軍基地，該基地位於2014年被俄方奪取和吞併的克里米亞的一個地區。該官員說，這次轟擊對俄羅斯的空中力量和人員產生了重大影響。

美國國防部的這名高級官員說，烏方對薩基市俄軍空軍基地的打擊沒有涉及美製陸軍戰術導彈系統，美方沒有向烏克蘭提供這種導彈。據了解，該系統可以投射190英里（約305公里），比美國向烏克蘭提供的“海馬斯”火箭炮的現有彈藥射程還要遠。

俄羅斯國防部之前曾發布聲明稱，薩基空軍基地的爆炸發生在8月9日下午3時20分左右，沒有人因爆炸受傷。機場的航空設備沒有受損。目前正在採取措施進行滅火，並確定爆炸的原因。根據來自現場的報告，彈藥儲存區沒有遭到外來的火力打擊。

英國國防部周五則發布情報更新稱，至少有五架蘇-24戰鬥轟炸機和三架蘇-30多功能戰鬥機幾乎肯定在爆炸中被摧毀或嚴重損壞。薩基空軍基地的中央分散區受到嚴重破壞，但機場可能仍可使用。

此外，烏克蘭東部的紮波羅熱核電站目前在俄羅斯控制之下。據國際原子能機構稱，目前沒有對核安全的直接威脅，但這可能會改變。該官員稱，俄羅斯繼續向烏克蘭領土進行無區別打擊，造成大量平民傷亡。“這主要是由於（俄羅斯部隊）進行的狂轟濫炸，”這位官員說。

美國國防部的這名高級官員說，儘管俄羅斯人擁有比烏軍龐大得多的部隊，“對俄羅斯人不利的是（烏克蘭的進展）對他們的士氣和他們的自我維持能力的持續影響，所有這些都受到烏克蘭人攻擊（俄軍）指揮和控制、彈藥、維持和後勤地點的能力的影響。”

該官員稱，如果以零到十為單位，烏軍的有效性將是12分，“這是基於他們在許多不同方面給我們留下的印象……他們找到了我們可能認為不可能做到的事情的辦法。”