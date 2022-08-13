擔任歐盟輪值主席國 捷克表態支持對所有俄國人禁發籤證

捷克/歐盟/俄羅斯

繼愛沙尼亞、拉脫維亞和芬蘭呼籲在歐盟範圍內禁止向訪問歐盟的俄羅斯公民發放簽證之後，目前擔任歐盟輪值主席國的捷克也表態對相關呼籲加以支持。捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）表示，贊成在歐盟範圍內採取協調一致的做法。據悉，捷克此前是歐盟成員國中第一個停止向俄羅斯公民發放所有簽證的國家。利帕夫斯基說：“我們正在努力向我們的合作夥伴解釋，這種做法是合理和有效的。”

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旅遊禁令將是針對俄羅斯公民的另一項制裁，因為支持者認為，俄羅斯人應該意識到入侵烏克蘭給他們帶來的實際後果。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，要阻止俄羅斯吞併更多烏克蘭領土的方法是，西方國家應宣布將禁止所有俄羅斯公民入境作為回應。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）7月30日在推特上發文譴責“俄在烏克蘭葉連諾夫卡殺害戰俘”，並呼籲歐盟對俄公民實施旅遊簽證禁令。芬蘭總理桑娜·馬林（Sanna Marin）也已表示，她認為向俄羅斯公民發放的旅遊簽證應該受到限制，並呼籲在歐盟範圍內實施相關禁令。

利帕夫斯基以俄羅斯對烏克蘭的戰爭為例，認為對俄國公民實施旅遊禁令將是另一種制裁措施。利帕夫斯基稱：“作為一個政府，我們相信，停止發放對普通俄羅斯公民的簽證，會給俄羅斯社會一個非常明確和直接的信號......這些國家的公民應該認識到，這種激進的政策會帶來後果。”

利帕夫斯基還建議，簽證禁令可以幫助“減少俄羅斯特工部門在歐盟的影響”。據了解，目前捷克、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭已經停止向俄羅斯公民發放部分簽證。這已經對俄羅斯人前往歐盟的整體旅行產生了具體影響，因為歐盟已經停止了與俄羅斯的直接航空聯繫。

但已經獲得多次入境簽證的俄羅斯公民仍然可以通過芬蘭和波羅的海國家從陸路進入歐盟，這導致愛沙尼亞禁止持有由該國簽發的申根簽證的俄羅斯人進入其領土。

值得一提的是，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周四表示，他對禁止所有俄羅斯人進入歐盟的想法持懷疑態度。朔爾茨告訴記者稱：“這是普京的戰爭，這就是為什麼我很難接受這個（提議）。”

朔爾茨認為，歐盟已經對俄羅斯的領導層和許多支持戰爭的個人採取了制裁。他說：“我們將繼續這樣做。”朔爾茨補充說，對所有俄國公民的全面旅行禁令將破壞這些針對性制裁的目的和效果。