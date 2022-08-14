基辛格改口：現在我認為，烏克蘭必須在事後被當作北約成員國對待

美國/俄羅斯/烏克蘭

現年99歲的美國前國務卿基辛格近日就其最新出版的新書接受《華爾街日報》採訪時表示，鑒於俄羅斯在今年2月入侵烏克蘭的行為方式後，他現如今認為在戰爭結束後，烏克蘭必須被當作北約成員國對待。今年早些時候，基辛格曾暗示美國和北約的不謹慎政策可能引發了烏克蘭的危機，與普京當局的口徑近乎一致，從而引起了爭議。

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今年早些時候，基辛格曾認為西方別無選擇，只能認真對待俄總統普京提出的“安全關切”。他還表示，北約此前向烏克蘭發出其可能最終加入該組織的信號是個錯誤。

基辛格說：“我以為波蘭，所有作為西方歷史一部分的傳統西方國家都是北約的邏輯成員”。但在他看來，烏克蘭是一個曾經附屬於俄羅斯的領土集合體，俄羅斯人將其視為自己的領土，儘管“一些烏克蘭人”不這麼認為。

由烏克蘭充當俄羅斯和西方之間的緩衝區，將更有利於穩定。基辛格稱：“我贊成烏克蘭完全獨立，但我認為它的最佳角色是類似於芬蘭的東西。”

基辛格今年5月在達沃斯發表演講時提到，他在八年前曾撰文指出，“烏克蘭作為中立國家，作為俄羅斯和歐洲的橋樑是烏克蘭存在的‘理想’方案。”基辛格當時說，儘管現在的機會程度已不同以往，但中立模式仍可被視為解決烏克蘭問題的最終目標。

然而隨着戰事的發展，基辛格在最新接受《華爾街日報》採訪時表示，現如今木已成舟。鑒於俄羅斯在烏克蘭的表現之後，基辛格說：“現在我認為，無論如何，無論正式與否，烏克蘭都必須在事後作為北約成員國來對待。”

儘管他對於烏克蘭未來是否加入北約的看法有變，基辛格仍預見了一個解決戰場僵局的方案，即保留俄羅斯在2014年最初入侵時的成果，當時俄方奪取了克里米亞和頓巴斯地區的部分地區，儘管他沒有回答這樣的解決方案與8年前未能穩定衝突的《明斯克協議》有何不同。

報導指，針對烏克蘭的民主和獨立，自2014年以來，明顯的多數烏克蘭人贊成加入歐盟和北約，這些希望所提出的道德要求，以及烏克蘭人民在俄羅斯佔領下的悲慘命運，都與基辛格所主張的治國政策很不相稱。如果避免核戰爭是最大的善，那麼對於那些在全球平衡中的唯一作用是被大國所左右的小國來說，它們應該得到什麼？

基辛格表示：“如何將我們的軍事能力與我們的戰略目的結合起來”，“以及如何將這些與我們的道德目的聯繫起來——這是一個尚未解決的問題。”