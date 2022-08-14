聲援遇刺作家後JK羅琳遭網絡威脅 蘇格蘭警方介入調查

英國/社會/國際

據路透社報導，蘇格蘭警方8月14日表示，他們正在調查一份關於《哈利·波特》的作者J.K.羅琳在推特上譴責印度裔英國作家薩爾曼·拉什迪（Salman Rushdie）在美國遇襲事件，她本人隨後遭到網絡威脅的報案。

廣告 繼續瀏覽後續

J.K.羅琳13日在其推特賬戶上分享了一位用戶發來的推文截圖。該用戶寫道“別擔心，你是下一個”，以回應羅琳對拉什迪的支持。羅琳在推特上聽到這個消息後感到“非常噁心”，並希望拉什迪沒事。

在分享了這條威脅推文截圖後，羅琳說：“對所有發來支持信息的人：謝謝你們，警察已經介入（也已經介入其他威脅事件）。”

報導指，蘇格蘭警方的一位女發言人周日表示：“我們收到了一份關於網上威脅的報告，警察正在對此進行調查。”

此外，拉什迪的經紀人周日證實，這名作家目前正在“康復的路上”。此前有消息稱，拉什迪周六已不需要繼續佩戴呼吸機，並能說話和開玩笑。

拉什迪的經紀人懷利（Andrew Wylie）則警告說，儘管拉什迪的“病情正朝着正確的方向發展”，但他的康復將是一個漫長的過程。現年75歲的拉什迪肝臟受損，一隻手臂和一隻眼睛的神經被切斷，懷利此前曾說過，他很可能會失去受傷的眼睛。

拉什迪的兒子紮法爾·拉什迪(Zafar Rushdie)在周日的一份聲明中說：“雖然他的傷勢很嚴重，但他一貫的勇敢和藐視的幽默感仍然完好無損”。聲明強調，拉什迪仍然處於危險狀態。代表拉什迪家屬的聲明還對“勇敢地站出來保護他的觀眾”，以及警察、醫生和來自世界各地的愛與支持表示感謝。