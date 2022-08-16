普京：已準備好向俄羅斯盟友提供各種武器 俄官員聲稱俄制武器仍受歡迎

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俄羅斯總統普京8月15日在出席活動時表示，俄方十分重視與拉丁美洲、亞洲和非洲國家之間歷來牢固、友好、真正值得信任的關係，願向盟友和夥伴提供槍械、火炮、裝甲車、戰鬥機和無人機等現代化武器。俄聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫(Dmitry Shugayev）當天亦強調，隨着俄烏戰爭的進行，“外國客戶對俄羅斯無人機、防空系統和精確導彈表現出越來越大的興趣”。

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普京當天在莫斯科州奧金佐沃區愛國者公園出席“國際軍事比賽-2022”和“軍隊-2022”國際軍事技術論壇開幕式並發表講話。據塔斯社報導，普京在講話中說：“讓我強調，俄羅斯贊成儘可能廣泛地全面發展軍事技術合作。在今天穩步出現的多極世界的背景下，這一點尤其重要。我們高度讚賞我國在各大洲有許多盟友、夥伴和思想同道。”

普京表示，俄羅斯準備向其盟友和夥伴提供各種武器。他補充說：“俄羅斯真誠地重視與拉丁美洲、亞洲和非洲國家歷史上強有力的、友好的、真正基於信任的關係，並準備向其盟友和夥伴提供最先進的武器——從輕武器到裝甲車和大炮、作戰飛機和無人駕駛飛行器。”

有鑒於此，普京稱，俄羅斯武器“因其可靠性、質量和最重要的高效率而受到世界各地的軍事專業人士的重視”。他總結說：“幾乎所有的（俄羅斯）武器都被反覆用於實際的戰鬥行動中。”

同樣在當天，俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫(Dmitry Shugayev）在採訪中向塔斯社強調：“特別軍事行動無疑增加了外國客戶對俄羅斯武裝部隊使用的某些類型軍事物品的興趣。特別是，這指的是無人機（無人駕駛飛行器）和防空系統、精確導彈和掃雷設備。”

舒加耶夫稱，同時，俄羅斯在獨聯體空間的合作夥伴的軍購需求沒有發生任何實質性變化。他稱，這些國家傳統上對俄羅斯的各種防空系統、反裝甲武器、各種口徑的彈藥、飛機和裝甲的備件和部件表現出更大的興趣。

儘管普京等俄方官員強調，世界多國仍對購買俄制武器充滿興趣，但毫無疑問的是，俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場上差強人意的表現大大打擊了俄制武器的聲譽。

菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Romualdez）周一表示，在馬尼拉因擔心西方制裁而取消了從俄羅斯購買軍用直升機的交易後，菲律賓官員正在考慮入手美軍使用的重型直升機。

羅慕爾德茲說，華盛頓沒有向菲律賓施壓，要求其放棄與俄羅斯價值2.27億美元的軍用直升機交易。他還指出，在俄羅斯2月入侵烏克蘭之後，將購買俄羅斯武器的國家可能面臨西方的制裁。