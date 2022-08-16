澤連斯基與馬克龍通話呼籲加強對俄羅斯制裁

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法國總統馬克龍8月16日與烏克蘭總統澤連斯基進行了大約1個小時20分鐘的電話會談。澤連斯基在通話中與馬克龍討論了對烏克蘭的宏觀財政援助和糧食安全挑戰，並強調“我們必須加強對俄羅斯的制裁”。

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法國總統府周二發表的聲明稱：“關於紮波羅熱電廠周圍的局勢，共和國總統強調他對俄羅斯武裝部隊的存在和行動以及戰爭背景下持續衝突對烏克蘭核設施的安全和保障所造成的威脅表示關切，並呼籲這些部隊撤出。他表示支持國際原子能機構總幹事關於盡快向該國派遣代表團的建議，兩位總統就這種代表團的方式交換了意見。”

聲明指出：“兩位總統還討論了烏克蘭穀物的出口問題，這對全球糧食安全至關重要。他們歡迎繼續執行允許從敖德薩港海上出口的協議，並歡迎聯合國租用的第一艘人道主義船隻今天上午出發，該船將向需求特別迫切的非洲大陸運送糧食。法國還繼續支持歐洲在‘團結之路’框架下通過公路和河流出口烏克蘭糧食的努力。這些使7月份的出口量達到280萬噸，而且步伐繼續加快。”

澤連斯基在通話結束後通過推特表示：“繼續與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍對話。告知前線的情況，俄羅斯在紮波羅熱電廠的核恐怖主義。感謝法國的實際國防援助。討論了對烏克蘭的宏觀財政援助和糧食安全挑戰。我們必須加強對俄羅斯的制裁。”

值得一提的是，馬克龍8月13日代表法國簽署了芬蘭和瑞典加入北約的議定書，法國外交人員周二已經將該議定書依照《北大西洋公約》遞交並告知美國政府。