古特雷斯明再抵烏克蘭 會見澤連斯基 艾爾多安與會

烏克蘭/聯合國/土耳其

根據聯合國報告，聯合國秘書長古特雷斯將於星期四前往烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基和土耳其總統艾爾多安在烏克蘭會面，討論烏克蘭港口糧食出口。烏克蘭核電站札波羅熱安全議題是否在討論之列也引發關注。這是古特雷斯第二次到訪烏克蘭。

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據聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯的發言人報告說，古特雷斯將於星期四前往烏克蘭，與烏克蘭和土耳其總統會面。

古特雷斯的發言人斯特凡-杜亞里克報告說："應烏克蘭總統澤連斯基的邀請，古特雷斯將於周四在利沃夫參加與土耳其總統埃爾多安和烏克蘭領導人的三方會議。" 據該發言人說，古特雷斯隨後將前往敖德薩，然後前往土耳其。

該發言人透露說，3方會談將 "審查 "7月在伊斯坦布爾簽署的允許從烏克蘭出口糧食的國際協議的執行情況，該協議中 "土耳其是其中的一個關鍵因素"。

該發言人說："我毫不懷疑，紮波羅熱的核電站和其他問題也將被討論。"該發言人說，預計烏克蘭總統和聯合國秘書長之間也將舉行雙邊會談。

周五，古特雷斯將訪問敖德薩，這是根據國際協議可使用的三個烏克蘭港口之一，該協議已經允許21艘滿載玉米和小麥的船隻離開。

古特雷斯將於周六結束在伊斯坦布爾的行程，訪問負責監督該協議的聯合協調中心（JCC）。

古特雷斯與澤連斯基以及艾爾多安討論涉及紮波羅熱核電站安全問題，引發關注。

聯合國秘書長發言人表示，應烏克蘭總統澤連斯基邀請，三人將在利維夫會談，討論烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠情勢，以及為俄烏衝突找出政治解決之道。

札波羅熱核電廠是歐洲規模最大核電廠，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，這座核電廠旋即在3月4日遭俄軍佔領。自7月底以來，札波羅熱核電廠多次成為炮擊目標，莫斯科和基輔當局互相指控是對方下令攻擊。

法新社說，澤連斯基昨天警告，札波羅熱核電廠如果發生災難，將威脅整個歐洲。他呼籲國際社會對俄羅斯實施嚴厲的新制裁，不要屈服於俄國的核子勒索。

據聯合國秘書長發言人表示，聯合國擁有後勤與安全能力，可支援國際原子能總署（IAEA）前往烏克蘭檢查札波羅熱核電廠，但俄羅斯設下限制，稱通過基輔的路徑太過危險，要求任務團不得行經基輔。