古特雷斯（Antonio Guterres）18日將抵達利沃夫

紮波羅熱核電廠遭攻擊風險

聯合國秘書長古特雷斯將與烏克蘭總統澤連斯基、土耳其總統埃爾多安會談，商討烏克蘭南部地區紮波羅熱核電廠危機局勢。烏克蘭戰爭打了快半年，分析認為，對孤立俄羅斯行動的支持恐日益減退。

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聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）16日宣布，古特雷斯（Antonio Guterres）18日將在利沃夫（Lviv）與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）舉行三邊會談，討論烏南紮波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的局勢，以及為俄烏衝突找出政治解決之道。

紮波羅熱電廠是歐洲規模最大核電廠，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，這座電廠旋即在3月4日遭俄軍佔領。自7月底以來，紮波羅熱電廠多次成為炮擊目標，莫斯科和基輔當局互相指控是對方下令攻擊。澤連斯基15日警告，紮波羅熱電廠若發生“核災難”，將威脅整個歐洲，呼籲國際社會不要屈服於俄國的“核勒索”。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）16日表示，來自俄羅斯境內的駭客對其網站發動長達3小時“空前”規模的攻擊，但未造成重大問題，網站運作未因而中斷。

國家核電公司在聲明中說：俄羅斯團體“人民網軍”使用725萬個機器人帳戶發動網攻，對公司主網頁模擬數以億計點閱，但未嚴重影響Energoatom網站運作。

愛沙尼亞本周將對已核發籤證的約5萬俄羅斯民眾關閉邊界，是第一個採取這類行動的歐洲聯盟（EU）國家，這將使得俄國一般民眾更難以入境歐盟。

歐洲對俄關閉空域以來，許多俄國人改采先入境波羅的海3國和芬蘭，再透過申根簽證飛往其他歐洲地區的做法。申根簽證允許在90天內穿梭26國、無邊界控管的申根地區。

愛沙尼亞政府發言人表示，該國是第一個對先前核發籤證者下達旅遊禁令的歐盟國家。每天有約2500名俄籍公民入境愛沙尼亞，約半數持有申根簽證。