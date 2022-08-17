烏克蘭官員匿名承認：烏方對周二克里米亞俄軍彈藥庫爆炸事件負責

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俄羅斯國防部表示，8月16日上午，克里米亞北部的一個軍事單位的臨時彈藥儲存點起火引發爆炸，至少有兩人受傷，並促使附近數千名居民撤離。俄方稱，爆炸是因為遭到了蓄意破壞。據《紐約時報》當天報導，最近幾天，烏克蘭對被俄方佔領的克里米亞進行了一系列大膽地攻擊，最近一次是在周二由一支在敵後行動的烏方精銳軍事小分隊進行的，無視莫斯科發出的嚴厲的報復警告。一名俄羅斯高級官員上個月發誓，如果烏克蘭攻擊克里米亞，其將立即面臨“審判日”般的報復。

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俄羅斯在2014年非法吞併克里米亞，該地區對於俄羅斯來說不僅僅是一個重要的黑海軍事基地和進一步入侵烏克蘭的集結地。克里米亞對俄總統普京也具有特殊的意義。普京曾告訴俄羅斯人民，克里米亞是一個“神聖的地方”，是俄羅斯的“聖地”。報導指，近日烏軍通過對俄佔區克里米亞的接連打擊對普京在其國內的地位構成了新的挑戰。

周二，克里米亞北部Dzhankoi區的一個軍事單位的臨時彈藥儲存點發生巨大爆炸，因為烏克蘭試圖通過加強其軍事戰術和深入敵人後方的打擊來對抗莫斯科在物資方面的優勢，並破壞俄軍的補給線。上周，克里米亞的一個軍用機場發生的爆炸使附近海灘上的度假者急忙躲避，7月31日克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾發生的一次臨時無人機襲擊迫使俄羅斯取消了海軍節的慶祝活動。

報導稱，一位不願透露姓名的烏克蘭高級官員在討論周二的行動時說，一支精銳軍事小分隊對爆炸負責。俄羅斯國防部稱這些爆炸是蓄意破壞行為，這是俄方對戰爭正在向克里姆林宮聲索的俄羅斯領土蔓延的重要承認。一些親克里姆林宮的評論家呼籲俄軍兌現威脅，嚴厲回應對克里米亞的攻擊。來自普京的統一俄羅斯黨的俄聯邦委員會憲法立法委員會主席安德烈·克里沙斯（Andrey Klishas）在社交媒體上呼籲，“俄羅斯的報復性打擊必須非常令人信服。”他寫道：“這是為了保護我們的主權”。

報導指，烏克蘭官員沒有公開聲稱對周二的俄軍彈藥庫爆炸事件負責，儘管澤連斯基總統（Volodymyr Zelenskyy）讚揚了那些幫助烏克蘭的情報機構和從事“特殊服務”削弱俄軍戰力的人。

澤連斯基在周二晚間的例行視頻講話中說：“在被佔領土上發生爆炸的原因可能不同，非常不同。”但他指出，其結果是相同的：“摧毀佔領者的後勤、彈藥、軍事和其他裝備、指揮所可以拯救我們人民的生命。佔領者作惡和殺害烏克蘭人的機會越少，我們就能越快地結束這場戰爭，解放我們的土地。”

澤連斯基提到，在克里米亞境內發生一連串爆炸事件後，現在選擇離開當地前往俄羅斯的人“已經明白或至少感到克里米亞不適合他們”。

此外，烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）周二稍早在推特上寫道：“烏克蘭武裝部隊繼續進行絲絲入扣的‘去軍事化’行動，以完全擺脫我們的土地上的俄羅斯入侵者。”葉爾馬克補充說：“我們的士兵是好心情的最佳贊助商，克里米亞屬於烏克蘭”。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）也在推特上寫道，最新的爆炸提醒人們，“被俄羅斯人佔領的克里米亞是關於倉庫、爆炸和侵略者和盜賊的高風險死亡。去軍事化在行動。”波多利亞克後來在採訪中向烏克蘭電視台表示：“被盜的東西不會帶來繁榮。”

當地新聞媒體還報導了周二在俄羅斯佔領的克里米亞Dzhankoi區附近的一個變電站發生了第二次爆炸。目前還不清楚這兩起在同一時間發生的爆炸是否有所關聯。