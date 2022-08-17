英通脹率40年來首破10% 發達國家中最高

高通脹

根據英國國家統計局周三公布的數據，7月份年度消費者價格通脹達到10.1%，這是英國自1982年以來通脹率首次升至10%以上，創下40年來新高，也是發達國家中目前最高的通脹率。

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英國國家統計局表示，食品價格飆升是通脹加速的最大單一因素——自2021年7月以來上漲了12.7%，目前處於14年來的最高水平。6月份英國的通脹率是9.4%。

英國國家統計局表示，11種食品和非酒精飲料促進了價格膨脹，其中最大的上漲來自麵包和穀類食品，以及牛奶、奶酪和雞蛋，例如切達奶酪和酸奶的價格顯著上漲。此外汽油和柴油價格上漲、以及機票價格上漲也是罪魁禍首。

美國銀行花旗銀行的經濟學家周三預測，除非政府採取措施降低價格，否則英國消費者價格通脹可能在明年前三個月，達到15%以上的年率峰值。

英國工資自有記錄以來最大下跌

目前，英國正經歷一場生活成本危機，工資價值以創紀錄速度下降。

周二英國官方勞動力市場報告說，4月至6月之間的薪水增長了4.7%，這意味着如果考慮到通貨膨脹的情況，平均收入其實下降了3%——這是自英國國家統計局有記錄的20年以來，實際工資的最大降幅。

貝倫貝格銀行（Berenberg Bank）的高級經濟學家Kallum Pickering在給客戶的一份報告中寫道：“英國消費者的情況很糟糕，他們受到來自各方的擠壓。”他補充說，“工資上漲的速度不足以抵消飆升的通脹，但（英格蘭銀行）不希望工資增長太快了，因為需要控制通脹。”

在能源進一步上漲的推動下，外界預計英國今年晚些時候的通脹將進一步加劇。在截至2022年7月的12個月中，由於批發成本飆升，英國的電價已經上漲了54%，天然氣價格上漲了95.7%。