馬斯克惡作劇稱購買曼聯是開玩笑

美國/馬斯克

特斯拉首席執行官馬斯克在Twitter上說他要買下英格蘭足球俱樂部曼聯，而幾小時後又說這是個笑話，這是他又一次利用該平台就其意圖發表令人困惑的聲明。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報署名Robert Wall今天報道稱，馬斯克發推稱要買下英超曼聯，而後說只是玩笑。

馬斯克周二最初發送的推文是對他五分鐘前發表的一篇政治類帖子的回復，他在該帖中說：“說白了，我支持共和黨中的偏左派和民主黨中的偏右派！”馬斯克隨後發推文稱：“另外，我要買下曼聯，不客氣。”

大約四個半小時後，馬斯克又發了一條推文，以回應一名關注者問他對此是否認真一事，他說：“不，這是Twitter上流傳已久的玩笑。我不會購買任何一支運動隊。”

據該報道，馬斯克發表有關曼聯的推文時正值該球隊陷入困境之際。曼聯被廣泛認為是全球最有價值的體育品牌之一，鐵桿粉絲遍布全球，但該俱樂部經常陷入混亂。美國的格雷澤(Glazer)家族在2005年通過槓桿收購接手了該俱樂部，該家族當時的執掌者是如今已去世的“企業狙擊者”馬爾科姆·格雷澤(Malcolm Glazer)。曼聯於2012年在紐約證券交易所上市，但根據該俱樂部網站的數據，格雷澤家族是唯一持股超過10%的實體。格雷澤家族還擁有美國職業橄欖球大聯盟(National Football League)球隊坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)。

格雷澤家族從一開始就與曼聯的球迷有矛盾，球迷對於把曼聯的控制權出讓給為收購而承擔了大量債務的美國買家感到不滿。在格雷澤家族掌控期間，曼聯贏得了五個英超聯賽冠軍，但在曼聯主場老特拉福德球場的一些座位上仍然貼着“愛曼聯，恨格雷澤”(Love United, Hate Glazers)的貼紙，這些貼紙成為球迷發起的一場反格雷澤家族行動後留下的印記。

而曼聯在本賽季前兩場比賽中失利、在積分榜上排名墊底，引發了對這支球隊已經掉出英格蘭精英球隊的擔憂，問題也隨之加劇。曼聯前董事Michael Knighton最近表示，他正嘗試組建一個團體，準備從格雷澤家族手中奪取曼聯的控制權。

據該報道，如果馬斯克確實嘗試收購市值約20億美元的曼聯，這宗交易的收購價格將會比收購Twitter低得多。但在特拉華州衡平法院是否會迫使他完成對Twitter的收購存在不確定性的情況下，收購這支傳奇的英超足球隊將使馬斯克的財務狀況更趨緊張。本月早些時候，他出售了近70億美元的特斯拉股票，稱這樣做是為了防備出現不得不收購Twitter的情形。他還表示不打算進一步出售特斯拉股票。

華爾街日報稱，今年早些時候，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)受到制裁，之後他出售了切爾西俱樂部(Chelsea FC)，該球隊的成交價格為42.5億英鎊（約合53億美元）。一個由洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)部分所有者Todd Boehly牽頭的團體收購了切爾西俱樂部。