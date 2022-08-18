俄羅斯震懾說在加里寧格勒部署高超音速導彈

俄羅斯/高超音速導彈

俄羅斯周四表示，在烏克蘭衝突中被北約國家包圍的俄羅斯飛地周圍局勢高度緊張的情況下，已經向加里寧格勒部署了配備最先進的高超音速導彈的飛機。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯稱在加里寧格勒部署高超音速導彈。俄羅斯國防部在一份聲明中說："作為實施加碼戰略威懾措施的一部分，三架裝有Kinjal高超音速導彈的米格-31飛機已經被重新部署到加里寧格勒地區的Chkalovsk機場。

俄羅斯國防部說，這三架飛機將組成一個 "24小時運作 "的戰鬥小組。

Kinjal"（俄語為 "匕首"）高超音速彈道導彈和 "Zircon "巡航導彈屬於俄羅斯開發的新武器系列。俄羅斯總統普京稱這些武器 "無敵"，因為它們應該能夠避開敵人的防禦系統。

俄羅斯多次宣布，作為自2月以來在烏克蘭的大規模侵略攻勢的打擊，俄軍已在現實條件下發射高超音速導彈。在加里寧格勒這個已經高度軍事化的地域部署這些導彈，是在歐美西方和莫斯科最近幾周就波羅的海加劇競爭背景下進行的。

根據歐盟為回應俄羅斯對烏克蘭的攻擊而實施的制裁，立陶宛於6月停止允許某些貨物通過立陶宛領土過境到加里寧格勒。在莫斯科的抗議和威脅下，歐盟最終要求立陶宛允許俄羅斯貨物通過鐵路過境，但不包括軍事裝備。

法新社說，加里寧格勒位於波蘭和立陶宛之間。