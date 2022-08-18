報復克里米亞遭爆炸 俄軍襲擊烏港口城市 黑海艦隊司令遭解職

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭官員說，俄羅斯的導彈襲擊了該國南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫。襲擊發生的前一天，克里米亞在不到兩周的時間裡第二次發生了爆炸。俄羅斯官方消息說，黑海艦隊的指揮官伊戈爾·奧西波夫已被新任指揮官維克托·索科洛夫取代。此前有消息說，俄羅斯總統普京對克里米亞遭爆炸大為光火，將黑海艦隊司令革職。

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據華爾街日報今天報道說，在克里米亞發生一系列爆炸事件後，俄羅斯的導彈襲擊了烏克蘭的兩個港口城市；分析人士認為，爆炸事件是將俄羅斯軍隊趕出烏克蘭南部領土的更廣泛行動的一部分。

敖德薩地區軍事管理局局長Serhiy Bratchuk說，周三凌晨，火箭彈落在了該市。烏克蘭軍方南部指揮部稱，這些導彈是從一架飛機上發射的，損毀了一個娛樂中心，並造成四名平民受傷。尼古拉耶夫市長Oleksandr Sienkevych表示，在尼古拉耶夫的幾個區也聽到了爆炸聲。兩枚導彈擊中了一所大學，Sienkevych說，他幾天前訪問過這所大學。

襲擊發生的前一天，克里米亞在不到兩周的時間裡第二次發生了爆炸。周二發生在一個彈藥庫的爆炸促使當地有關部門疏散了方圓三英里內的3000多人，並暫停了附近鐵路線上的列車運行。一名烏克蘭官員稱，爆炸是破壞者所為。俄羅斯也說這是破壞行為——這是他們首次正式承認這個其在2014年吞併的半島遭到了襲擊。

據路透社今天報道，克里米亞北部又發生爆炸。過去一周，在克里米亞（2014 年被俄羅斯吞併的黑海半島）的軍事基地和彈藥庫發生了一系列爆炸，這表明衝突發生了轉變，烏克蘭顯然有能力深入俄羅斯佔領的領土。俄羅斯將襲擊歸咎於破壞者，而烏克蘭尚未正式承擔責任，但暗示了這一點。烏克蘭軍事情報部門在一份聲明中表示，在最近克里米亞發生爆炸事件後，俄羅斯軍隊已緊急將部分飛機和直升機移至半島更深處和俄羅斯的機場。

路透社說無法獨立核實這些信息。

周三，俄羅斯 RIA 通訊社援引消息人士的話說，其黑海艦隊的指揮官伊戈爾·奧西波夫已被新任指揮官維克托·索科洛夫取代。如果得到證實，這將標誌着在俄羅斯遭受重大人員和裝備損失的戰爭中最突出的軍事官員被解僱之一。

路透社說，自 2 月 24 日普京發動入侵烏克蘭（莫斯科稱其為“特殊軍事行動”）戰爭以來，擁有悠久歷史的黑海艦隊遭受了數次屈辱。4 月，烏克蘭用海王星導彈襲擊了俄羅斯的旗艦“莫斯科”號大型巡洋艦。它成為了 40 年來在戰鬥中沉沒的最大戰艦。