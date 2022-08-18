澤連斯基今在烏西會見古特雷斯艾爾多安

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聯合國秘書長古特雷斯和土耳其總統埃爾多安應於8月18日星期四在烏克蘭西部的利沃夫會見烏克蘭總統澤連斯基。

聯合國秘書長古特雷斯和土耳其總統埃爾多安今天在烏克蘭西部的利沃夫會見烏克蘭總統澤連斯基。在這次會議上，三方討論烏克蘭糧食出口問題，以及紮波羅熱核電站的情況，該核電站在俄羅斯軍隊手中，已連續幾天報告遭襲擊轟炸。

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古特雷斯、埃爾多安和澤連斯基在烏克蘭利沃夫會面。據本台報道稱，聯合國秘書長古特雷斯和土耳其總統埃爾多安希望能在利沃夫再推糧食出口交易的成功。這裡，是2022年7月22日在伊斯坦布爾簽署協議時的情景

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯和土耳其總統雷傑普-塔伊普-埃爾多安希望能在利沃夫複製糧食出口協議的成功。這是一個多方利益相關者的會議。

雖然7月22日莫斯科和基輔在聯合國和土耳其的主持下在伊斯坦布爾簽署的糧食出口協議並沒有平息烏克蘭遭侵略戰爭，但它確實確保了25艘滿載食品的船隻經烏克蘭三個港口駛離。在該國南部的Yuzhne，第一艘滿載23,000噸小麥的聯合國人道主義船隻得以在8月16日駛出，前往非洲之角。

專家稱但必須加快步伐。雖然烏克蘭已經開始糧農收割，但數以百萬噸計的糧食仍然被堵在全國各地的數百個糧倉中。

據烏克蘭當局在8月17日宣布，他們預計在喬爾諾莫爾斯克港還有五艘船。這批農產品超過70,000噸，將是自協議簽訂以來所見的最大的運輸隊。烏克蘭基礎設施部長希望，按照這個速度，他們將接近戰前每月500萬噸的出倉量。

預計三位領導人將於8月19日星期五訪問烏克蘭最大的港口敖德薩，以親眼目睹該系統的運轉。在聯合國秘書長周六去伊斯坦布爾訪問協調中心之前，烏克蘭、俄羅斯、土耳其和聯合國的代表應該都出現在那裡。

在這個關於糧食出口的第一個協議之後，古特雷斯和埃爾多安將希望解決比以往任何時候都更讓國際社會擔憂的核問題。聯合國，特別是土耳其，似乎是唯一能夠與基輔和莫斯科取得進展的斡旋國家。但要想達成協議，聯合國秘書長和土耳其總統必須向俄羅斯總統提出一些具體建議。因為普京如果沒有得到回報，就不會答應什麼事情：因此，古特雷斯和埃爾多安將希望從澤連斯基那裡得到一些妥協。

該報道認為，這次會議還應該讓聯合國在這場已經持續了近6個月的戰爭中重新獲得影響地位。