烏戰下愛沙尼亞拆除前蘇聯紀念建築

愛沙尼亞/拆除前蘇聯記憶建築

愛沙尼亞決心拆除前蘇聯留下的記印。拆除前蘇聯紀念性標誌建築，在當地卻也引發分歧，一些講俄語的民眾，仍然心向莫斯科，反對這樣的記憶刪除。愛沙尼亞安全部隊被部署在位於俄羅斯邊境的納爾瓦鎮，以拆除幾塊前蘇聯紅軍的光榮紀念碑。愛沙尼亞是站在支持烏克蘭的最前沿的政府，決心清理國家舊記憶，並冒着冒犯講俄語的少數民族的風險。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道，愛沙尼亞在烏克蘭戰爭如火如荼時拆除前蘇聯的紀念建築。拆除行動在一些地方引發抗議和緊張。

比如在愛沙尼亞第三大城市納爾瓦（位於與俄羅斯交界處）和它的海濱城市納爾瓦-約蘇（再往北15公里，位於波羅的海沿岸）之間，充滿了緊張的氣氛。市長卡特里-雷克（Katri Raik）剛剛來看了五十多個死忠，他們輪流在這輛安裝在氣勢恢宏的底座上的蘇聯T-34坦克腳下，風雨無阻參觀護衛。在這個90%以上的居民講俄語，近三分之一甚至擁有俄羅斯國籍的城市裡，市長來向市民保證：她一直公開表示贊成保留這個被稱為 "坦克 "的紀念碑，而且她打算捍衛她的立場。然而，市長講話的第二天，形勢就變了。

自2月24日烏克蘭戰爭開始以來，愛沙尼亞政府與該國講俄語的少數民族之間的關係變得有些緊張。由非常堅定和對媒體友好的卡亞-卡拉斯領導的行政部門，在支持基輔方面走在前列。愛沙尼亞一直懼怕其雄偉的東部鄰國俄羅斯。愛沙尼亞於2004年加入北約，自從今年冬天響起侵略戰爭第一槍後，愛沙尼亞就對那些譴責俄羅斯侵略的歐洲夥伴進行了太過軟弱的教訓。但愛沙尼亞當局不僅在國際上活躍。他們也選擇在這個時機來擺脫一個繁瑣的麻煩議題：眾多的前蘇聯紅軍光榮紀念碑仍然點綴着愛沙尼亞的風景，特別是在該國東部。如果一些講俄語的公民，他們占人口24%，仍然依附於前蘇聯，那就更糟了。

多年來，愛沙尼亞政府在這個問題上一直保持着謹慎的現狀。但烏克蘭戰爭改變了這一切。納爾瓦市長來到前蘇聯坦克的第二天，總理就從首都趕來，告訴攝像機和納爾瓦市民，必須儘快拆除。一周後，面對市政府的拖延，安全部隊在政府的直接監督下進行了干預，以確保拆除。

然而，行政部門的任務是艱巨的，首先是因為受這次記憶大掃除影響的紀念碑的數量，估計全國有200到400個。拆除、移動還是修改？問題出現在每個人身上。而每一個答案都有助於畫清當前政府認為是國家歷史的東西和屬於外國勢力宣傳的東西之間的界限。

對愛沙尼亞來說，問題還在於安全。卡亞-卡拉斯在訪問納爾瓦時提醒說："重要的是我們能夠確保愛沙尼亞的安全，我說的不僅僅是外部威脅，還有內部安全[......]正是為了確保公共秩序，所有這些紀念碑必須被拆除，以免緊張和焦慮達到一個有更高代價的程度。愛沙尼亞的每個人都應能接受這樣的安全提示。

搬移前蘇聯記憶建築付出代價，也在愛沙尼亞這個年輕的國家留下了印記。那是2007年春天：由於在選舉中大獲全勝，新政府決定將位於首都塔林市中心的前蘇聯戰爭紀念館，即所謂的 "銅兵"，遷至首都郊區。隨後，講俄語的民眾和愛沙尼亞警察之間發生了兩個晚上的衝突，導致一人死亡，近150人受傷，市內許多機構建築遭到打砸搶劫。這一決定也激起了俄羅斯的憤怒。銅雕被搬走的第二天，愛沙尼亞政府的主要行政部門遭到了巨大的網絡攻擊，愛沙尼亞認為是俄羅斯乾的。

愛沙尼亞納爾瓦對前蘇聯紅軍坦克目前的拆除舉動也沒有被其東部鄰國所忽視。俄羅斯電視頻道正在密切關注此案，克里姆林宮已經公開表示，它認為撤走坦克像是一個 "醜聞"。俄羅斯用“納粹”指控愛沙尼亞，就像俄羅斯指控烏克蘭是納粹。俄羅斯總統府發言人德米特里-佩斯科夫在8月初譴責說，"他們在與歷史作鬥爭，而且是與共同的歷史作鬥爭，把那些把歐洲從法西斯主義手中拯救出來的人的紀念碑弄走。"

這種言論在該坦克的一些維護者心中響起回應。坦克象徵著前蘇聯國家對納粹德國及其盟國的勝利。拆除行為被稱是 "新納粹"。

但是，莫斯科是否能夠在愛沙尼亞東部挑起動亂？塔爾圖大學融合問題專家克里斯蒂娜-卡拉斯認為，這不太可能。雖然這位學者承認，只需要一百個左右的激進分子就能實施暴力，但其他講俄語的人口不會效仿。他認為，"破壞穩定是一回事，發動內戰是另一回事。因為在愛沙尼亞，講俄語的少數民族沒有任何同質性。"在蘇聯解體後出生並長大的年輕人與他們經歷過那個時期的父母之間存在着代際鴻溝。絕大多數講俄語的年輕人都承認愛沙尼亞是他們唯一的國家，雖然年長的人仍然把俄羅斯稱為他們的'祖國'。"

因此，將前蘇聯的紀念碑從公共空間移出，對目前的行政部門來說是一個雙贏的賭注。被絕大多數愛沙尼亞人譴責的烏克蘭戰爭的背景，提供了一個解決過去恩怨的機會。但這一背景也能激起最激進的思想，甚至在學術界也存在分歧。例如，塔林大學的知名教授馬蒂-海德梅茨（Mati Heidmets）對政府沒有等到俄烏戰爭結束後再解決這個問題感到遺憾。愛沙尼亞還有其他緊急事項需要處理，特別是飆升的通貨膨脹，創下歐元區的記錄。

但不管怎樣，當局想速戰速決。"克里斯蒂娜-卡拉斯總結說："俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭，使我們愛沙尼亞這裡從和平時期的[國家間]合作進入了衝突時期，對蘇聯標誌、紅軍和美化俄羅斯的容忍度已經變得非常低了。