聯合國秘書長古特雷斯訪問烏克蘭

核安全堪憂

俄羅斯入侵烏克蘭近六個月，目前戰事處於膠着狀態，烏克蘭方面宣稱已經在局部地區開始反攻。戰爭導致烏克蘭糧食出口遭到封鎖，俄羅斯佔領的烏克蘭紮波羅熱核電站是烏克蘭面臨的兩大威脅。聯合國秘書長古特雷斯將在烏克蘭西部城市利沃夫會見烏克蘭總統澤連斯基和土耳其總統埃爾多安。

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預計古特雷斯將討論結束戰爭的政治解決方案，戰爭對於全球糧食供應的威脅以及被俄羅斯軍隊佔領的紮波羅熱核電站安全問題，該核電站是歐洲最大的核電站。

紮波羅熱核電站自今年3月以來一直被俄羅斯軍隊佔領，俄羅斯和烏克蘭互相指責對方炮轟該核電站。烏克蘭於周三在紮波羅熱核電站進行了緊急救援演習，以應對可能發生的狀況。外界擔憂一旦該核電站發生泄漏，將引發類似切爾諾貝利那樣的災難。烏克蘭說，大約有500名俄羅斯士兵和50輛裝甲車佔領該核電站。古特雷斯表示，他希望在此次設立非軍事區。

俄羅斯官方媒體俄新社報道說，俄羅斯國防部指責烏克蘭計畫周五在古特雷斯訪問烏克蘭期間在該工廠進行“挑釁”。俄羅斯軍方聲稱沒有在核電站附近部署重型武器。烏克蘭外交部長德米特羅·庫萊巴說，他已與國際原子能機構總幹事進行了交談，國際原子能機構總幹事將率團前往核電站。

烏克蘭緊急情況部稱，俄羅斯周三晚間轟炸了烏克蘭第二大城市哈爾科夫的一個居民區，造成7人死亡，16人受傷。

烏克蘭武裝部隊作戰司令部南區指，烏克蘭軍隊在赫爾松東北部附近擊斃了29名“佔領者”，並摧毀了大炮、裝甲車輛和一個軍事補給站。不過該消息目前無法獨立核實。

俄羅斯在2014年佔領了烏克蘭南部的克里米亞半島，在過去幾周內，克里米亞的俄羅斯軍火庫發生一系列爆炸，俄羅斯將襲擊歸咎於破壞者，而烏克蘭尚未明確正式承擔責任，但暗示了這一點。這顯示烏克蘭有能力更加深入襲擊俄羅斯佔領區。烏克蘭軍事情報部門指，俄羅斯軍隊已經緊急把一些飛機和直升機從克里米亞半島轉移到俄羅斯的機場，不過這一消息目前也無法獨立核實。