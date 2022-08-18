聯合國秘書長訪烏再遇戰爭僵局

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊今天表示，他們已經擊退了俄羅斯在赫爾松南部地區的襲擊，而隨着近六個月的戰爭持續進行，俄羅斯炮擊烏克蘭東北部哈爾科夫市造成的死亡人數也在攀升。此前，聯合國秘書長古特雷斯訪問烏克蘭基輔時，曾遭遇俄羅斯發射導彈襲擊在基輔引發爆炸。

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據路透社署名娜塔莉亞·齊內茨今天報道稱，烏克蘭稱在聯合國秘書長訪問之前戰鬥“陷入僵局”。聯合國秘書長古特雷斯將於今天晚些時候在烏克蘭西部城市利沃夫會見烏克蘭總統澤連斯基和土耳其總統埃爾多安。他們將討論如何找到政治解決戰爭的方法，並解決對全球糧食供應的威脅以及歐洲最大的核電站發生災難的風險，該核電站已被俄羅斯軍隊佔領控制。

這場戰爭已迫使數百萬人逃離，數千人死亡，並加深了西方與俄羅斯之間的地緣政治裂痕，俄羅斯稱其行動的目的是使其鄰國非軍事化並保護講俄語的社區。

據烏克蘭總統顧問奧列克西·阿列斯托維奇在視頻中說：“自上個月以來，俄羅斯軍隊只取得了很小的進展，在某些情況下，我們取得了進展。他說，“我們看到的是‘戰略僵局’。”

烏克蘭緊急情況服務處稱，俄羅斯周三晚間轟炸烏克蘭第二大城市哈爾科夫的一個居民區，造成 7 人死亡，16 人受傷。

該地區長官說，周四黎明前炮擊哈爾科夫另一個住宅區奧列·西尼胡博夫，造成一人死亡，十八人受傷。

烏克蘭武裝部隊作戰司令部南區表示，烏克蘭軍隊在赫爾松東北部的比洛希爾卡鎮附近擊斃了 29 名“佔領者”，並摧毀了大炮、裝甲車輛和一個軍事補給站。

路透社說無法獨立證實戰場報告。