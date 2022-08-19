俄前總統呼籲歐洲選民用選票懲罰愚蠢的政府 先在意大利炸鍋

意大利/選舉/梅德韋傑夫

俄羅斯前總統梅德韋傑夫周四發表講話，呼籲歐洲人 "懲罰 "他們的 "愚蠢 "政府，這在意大利為9月25日議會選舉開展的競選活動中引發了爭論。

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據法新社說，意大利對俄羅斯選舉 "干預 "起爭論。因為自俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，由即將離任的總理馬里奧-德拉吉領導的意大利迄今一直毫無保留地支持烏克蘭，提供武器和人道主義援助。如果更加親俄並在民意調查中被看好的右翼聯盟上台，這一立場可能會發生變化。

意大利左翼報紙《共和國報》周四在其頭版譴責 "俄羅斯干預"。"莫斯科干預選舉"，這是《消息報》的標題，而《晚報》也指出，"俄羅斯在破壞意大利的選舉"。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫周四在電報群Telegram平台上發表的一篇長文中寫道“"我們希望看到歐洲公民不僅對他們的政府的行為感到憤怒（......），而且要追究他們的責任，對他們明顯的愚蠢行為加以懲罰。” 梅德韋傑夫還說，"採取行動吧，歐洲的鄰居們！"。梅德韋傑夫鼓動：“不要保持沉默! ” 梅德韋傑夫明確說："要求問責！"。

梅德韋傑夫的這些言論激起了意大利外交部長路易吉-迪馬約的憤慨，他譴責 "俄羅斯干預意大利選舉"。"他說：“意大利各黨派應該做出一致反應。” 但他批評五星運動領導人和極右翼聯盟領導人薩爾維尼卻保持沉默。

對於民主黨（PD，左）領導人恩里科-萊塔來說，莫斯科正試圖 "改變意大利外交政策的立場，從一開始就非常明確地與歐盟和北約站在一起，"他周四譴責說。我們必須再次確認這一選擇。很明顯，9月25日的選舉也應該與此有關。他還呼籲右翼聯盟譴責其與普京的政黨 "統一俄羅斯 "簽署的協議。

據法新社說，薩爾維尼在俄羅斯入侵烏克蘭開始後曾考慮去莫斯科，後來放棄了，薩爾維尼今天為自己辯護說：“我已經多年沒有去俄羅斯了（......）俄羅斯對意大利選舉沒有絲毫影響。”

梅德韋傑夫在2008年至2012年擔任總統，然後在2012年至2020年擔任總理，目前是俄羅斯安全委員會的副主席，但人們普遍認為他對俄羅斯政治沒有什麼影響力。法新社說，不過，他的蠱惑不是沒有激起波浪。