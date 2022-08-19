俄法領袖呼籲IAEA 對紮波羅熱核電廠展開獨立調查

紮波羅熱核電站

克里姆林宮19日發表聲明指出，俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍呼籲，聯合國國際原子能總署（IAEA）應對俄國佔領的烏克蘭紮波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠情況展開獨立調查。

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法新社報導，克里姆林宮表示，普京（Vladimir Putin）在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話時指控烏克蘭攻擊紮波羅熱核電廠，並警告可能會發生“核災難”。

法國總統馬克龍表示：“支持在烏克蘭和聯合國批準的條件下，儘快派遣國際原子能機構專家團到紮波羅熱現場勘查”。

根據克里姆林宮，普京與馬克龍呼籲國際能源組織專家儘快對紮波羅熱核電廠展開獨立調查，並在現場評估實際情況。