古特雷斯戰火中催運烏糧出口

烏克蘭/俄羅斯/聯合國

聯合國秘書長古特雷斯今天稍晚抵達烏克蘭南部的一個主要港口敖德薩，此前他承諾將盡一切可能加強烏克蘭糧食出口。俄羅斯最近緩解對烏克蘭港口的封鎖。但在烏克蘭東部，頓巴斯的戰鬥仍在繼續，這是俄羅斯軍隊進攻的一個戰略重點，據烏克蘭當局稱，俄羅斯部隊繼續猛攻頓巴斯，僅在頓涅茨克省，過去24小時內就有5人死亡。

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據法新社今天報道說，是在敖德薩，古特雷斯將繼續他的對烏克蘭的訪問，這次訪問於周三晚間開始，周四在利沃夫（西部）與烏克蘭總統澤連斯基和土耳其總統埃爾多安進行了會晤，三方專門討論烏克蘭糧食出口這一棘手的問題。

在與澤連斯基和埃爾多安的聯合新聞發布會上，古特雷斯承諾，聯合國將努力在冬季來臨之前加強這些出口。

2月24日俄羅斯的入侵引發了全球糧食危機，之後在埃爾多安的調停下，莫斯科和基輔在7月達成協議，烏克蘭糧食出口得以恢復。這些糧食對許多非洲國家的糧食供應尤為關鍵，因為烏克蘭是世界上主要的糧食生產和出口國之一。據基輔方面稱，由於7月的協議，自本周起，25艘載有 "超過60萬噸烏克蘭農產品 "的船隻從敖德薩、皮夫登尼和喬爾諾莫爾斯克港口"糧食走廊"出境。

古特雷斯對協議簽署以來農產品市場開始穩定表示歡迎。澤連斯基也在聯合新聞發布會上說，"全球需要增加安全出口烏克蘭農產品的船隻數量"。"他強調說：“烏克蘭已經準備好做全球糧食安全的保障者。”

在敖德薩之後，古特雷斯計畫前往土耳其，訪問負責監督7月協議執行情況的聯合協調中心。

據法新社，烏克蘭東部戰火仍然在熾燒。頓巴斯兩省之一的頓涅茨克州的州長帕夫洛-基里連科在社交網絡上宣布，在東部，俄羅斯的炮擊至少造成5人死亡，10人受傷。

最近幾周，俄羅斯大炮在頓巴斯緩慢推進，自2014年以來，在目前的戰爭衝突之前，該地區已經部分掌握在親俄分離主義分子手中，而莫斯科打算完全征服該地區。

此外，據當地政府稱，周五早些時候，烏克蘭第二大城市哈爾科夫（東北部）也遭到炮擊，至少有一人死亡。他們說，在過去兩天里，該地區遭到俄羅斯軍隊的炮擊。

但最近幾天的另一個擔憂，是歐洲最大的南部紮波羅熱核電站的安全問題。自3月初該核電站就被俄羅斯軍隊佔領以來。自7月底以來，該核電站一直是爆炸事件的目標，莫斯科和基輔相互指責對方。

核電站遭擊中起火導致的核事故風險正在加劇，國際領導人對此擔憂。

周四在利沃夫，古特雷斯警告說，那裡的任何破壞都將是 "自殺"。而埃爾多安說他擔心出現 "新切爾諾貝利"危機。他指的是1986年4月26日也在烏克蘭的工廠4號反應堆的爆炸，放射性雲從那裡泄漏並擴散到整個歐洲。古特雷斯說他對此 "嚴重關切 "，並呼籲將該核工廠非軍事化，以防止其被用於 "任何軍事行動"。

周四，俄羅斯軍方強烈否認它在工廠內和周圍部署了 "重型武器"。但基輔對俄羅斯軍隊做出嚴重指控。