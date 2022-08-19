普京：向AIEA監察員提供一切必要的協助

軍事

普京8月19日接受國際原子能機構（IAEA）派遣代表團前往歐洲最大的烏克蘭紮波羅熱核電站，稱他擔心軍事行動可能最終導致“巨大的災難”。與此同時，聯合國秘書長古特雷斯在訪問烏克蘭時要求俄羅斯不要切斷該國南部的這座發電廠，該發電廠自 3 月初以來一直被其軍隊佔領，成為最近幾周莫斯科和基輔相互指責的罷工目標。

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當天早些時候，烏克蘭發電廠運營商 Energoatom 表示擔心發生這種情況，稱俄羅斯軍方正在尋找柴油發電機的供應品，這些柴油發電機將在反應堆關閉後啟動，並限制了工作人員進入設施。

古特雷斯先生在前往黑海的烏克蘭大港口敖德薩期間舉行的新聞發布會上宣布： “當然，紮波羅熱核電廠是烏克蘭電力（......）這一原則必須得到充分尊重”。

普京原則上接受國際原子能機構監察任務

俄羅斯總統周五與法國總統馬克龍電話交談。兩人紛紛表示： “對紮波羅熱核電站間隙不斷的轟炸（......）造成了大規模災難的危險表示擔憂，因這可能導致大片領土受到放射性污染”。

在這種情況下，普京和馬克龍“提出儘快派遣國際原子能機構代表團前往核電站的重要性，這將能夠做出評估”。克里姆林宮強調：“俄方已確認準備向國際原子能機構的監察員提供一切必要的協助。

然而，一位外交官當天告訴法新社，西方人主要關心的是維持核反應堆的水冷卻，而不是對這座“為承受”最壞影響而建造的核電站出事故，“甚至一架客機墜毀” 也會造成不可挽回的後果。

前一天在利沃夫，聯合國秘書長古特雷斯會見了烏克蘭總統澤連斯基和土耳其總統埃爾多安，聯合國秘書長估計“對紮波羅熱的任何潛在損害都將是一陣自殺行為”，並敦促“使電廠非軍事化”。

周五，歐洲外交負責人博雷利在推特上呼籲俄羅斯立即“退出”核電廠，而且需要“立即將完全控制權交還給烏克蘭”。