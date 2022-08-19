糧食與核電站：古特雷斯艾爾多安澤連斯基談判桌上“顆粒無收”

烏克蘭/聯合國/土耳其/俄羅斯

烏克蘭、土耳其和聯合國領導人周四在烏克蘭利沃夫舉行會議，討論了烏戰目前兩個重要問題：糧食出口協議和紮波羅熱核電站的日益緊張局勢。談判沒有取得進展。聯合國與土耳其爭當斡旋調停人，但須看俄羅斯總統普京的臉色。烏克蘭總統澤連斯基堅持，俄羅斯侵略者撤出烏克蘭之前，不會簽任何和平協議。

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據本台報道，對澤連斯基總統來說，土耳其總統的訪問是對烏克蘭 "強有力的支持信息"。土耳其總統埃爾多安則肯定了土耳其對烏克蘭的支持：“當我們繼續努力尋求解決方案時，我們一直並將繼續站在我們的烏克蘭朋友一邊。” 但在迅速譴責俄羅斯掀戰的同時，土耳其選擇了在兩國之間保持中立，沒有加入西方對莫斯科的制裁。然而，安卡拉向烏克蘭提供了其著名的Bayraktar-TB2戰鬥無人機，事實證明這些無人機對攻擊俄羅斯坦克很有效。

與土耳其總統埃爾多安的這次會面，對澤連斯基來說非常重要，因為正是與他談判，烏克蘭已經在7月恢復了糧食出口。這次會議中，三方對糧食出口協議重拾信心。聯合國秘書長古特雷斯說，他希望在冬季之前增加出口，因為該出口對許多非洲國家至關重要。但沒有消息報告三方會議達成了新協議。

聯合國和烏克蘭正在呼籲將紮波羅熱核電站非軍事化。但就目前而言，還沒有跡象表明有可能達成協議，允許建立非軍事區或由國際原子能機構（IAEA）對該工廠進行檢查。特別是由於在這個問題上的談判很複雜。佔據該工廠的俄羅斯一方沒有被邀請參加這次會議，因此很難達成協議。

但烏克蘭總統藉機重申了他對該核電站命運的擔憂。古特雷斯說，對任何敢於轟炸該工廠的國家來說，破壞該工廠就是自殺。艾爾多安對 "新切爾諾貝利 "的危險也表示震驚。

俄羅斯威脅稱，如果紮波羅熱核電站發生核事故，污染雲將覆蓋整個德國以及其他國家。

據俄羅斯軍隊保證，沒有在紮波羅熱電廠及其周圍部署 "重型武器"，但這與基輔的說法相反。烏克蘭堅持指責俄羅斯將該發電站作為對烏克蘭陣地射擊的基地，當然莫斯科對此否認。

烏克蘭總統澤連斯基排除了在俄羅斯軍隊沒有事先撤出烏克蘭領土的情況下與莫斯科進行任何和平談判的可能性，他說，"那些每天都在殺人、強姦、用巡航導彈打擊我們平民城市的人不可能想要和平。他們應該首先離開我們的領土，然後我們再來看和平。"澤連斯基在利沃夫的一次新聞發布會上說，他 "不相信俄羅斯"。