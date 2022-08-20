烏軍新的無人機襲擊震撼俄軍後方

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯周五晚間報告了新的烏克蘭無人機襲擊事件，此前一天，在俄羅斯控制的烏克蘭地區和俄羅斯本身的軍事基地附近發生爆炸，這顯然表明烏克蘭軍方在遠離前線打擊俄羅斯後方的能力日益增強。

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據路透社報道，烏克蘭新的無人機襲擊，震撼了遠離烏克蘭戰爭前線的俄羅斯後方控制區。而最近的事件發生在上周在俄羅斯吞併的克里米亞的一個空軍基地發生巨大爆炸之後。在一項新的評估中，一名西方官員表示，這一事件已使俄羅斯黑海海軍航空兵一半的部隊一時失去作用。

根據俄羅斯RIA和塔斯社援引克里米亞當地官員的話稱，周五晚上，俄羅斯防空部隊似乎在克里米亞西部港口Yevpatoriya附近開展行動。俄羅斯網站發布的視頻顯示，似乎是一枚地對空導彈擊中目標。

路透社說無法立即證實該視頻的真實性。

塔斯社援引當地官員的話稱，俄羅斯防空部隊擊落了六架烏克蘭無人機，這些無人機被派往赫爾松市以東的新卡霍夫卡鎮進行襲擊。但是烏克蘭表示，奪回赫爾松是目前主要優先軍事目標之一。

另外，克里米亞的一名官員表示，那裡的防禦系統在塞瓦斯托波爾市上空擊落了數量不詳的無人機。

據當地官員承認，“烏克蘭武裝部隊讓俄羅斯人度過了一個不安的夜晚。” 前一天晚上，據報道，克里米亞發生了多起爆炸。莫斯科於 2014 年佔領了克里米亞。包括俄羅斯黑海艦隊總部塞瓦斯托波爾附近以及通往俄羅斯的一座巨橋附近的刻赤遭到爆炸波及。

在俄羅斯境內，距離烏克蘭軍隊控制的領土 100 多公里（60 英里）的別爾哥羅德省的一個彈藥庫也發生爆炸，當地兩個村莊被疏散。

據路透社說，不過烏克蘭一直拒絕對克里米亞或俄羅斯境內的事件發表官方評論，同時暗示這是使用遠程武器或打擊所致。

據路透社引述一名西方官員周五表示，至少其中一些事件是烏克蘭的襲擊。這位官員說，8 月 9 日在克里米亞海岸的俄羅斯薩基空軍基地發生巨大爆炸，導致黑海艦隊一半以上的戰鬥機無法使用，這將是俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中，受損代價最高的遭襲之一。

俄羅斯否認多架飛機受損，儘管衛星圖片顯示至少有八架戰機被燒毀和幾個巨大的炸彈坑。

莫斯科本周低調將黑海艦隊司令解職。

烏克蘭希望加大對俄羅斯的前線後方打擊俄羅斯目標的能力，以期能夠扭轉戰爭局勢，破壞支持莫斯科戰爭以及維持佔領所需的供應線。