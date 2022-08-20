烏軍無人機今襲俄羅斯黑海艦隊總司令部？

烏克蘭

烏克蘭被俄羅斯吞併的克里米亞半島上的城市俄羅斯任命的總督米哈伊爾-拉茲沃亞耶夫今天說，星期六的一次無人機襲擊針對位於塞瓦斯托波爾的俄羅斯黑海艦隊總司令部，但沒有傷亡。

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就克里米亞遭烏軍無人機襲擊，俄羅斯黑海艦隊總部是目標，克里米亞城市總督米哈伊爾-拉茲沃亞耶夫說，“無人機就在艦隊總部上方被擊落，落在屋頂上並起火。”他說，這一襲擊沒有造成任何嚴重的損害或傷亡。該官員將襲擊歸咎於烏克蘭軍隊。

這是位於塞瓦斯托波爾的俄羅斯黑海艦隊總部在不到一個月內遭到的第二次無人機襲擊。7月31日，一架無人機降落在艦隊總部的院子里，造成5名員工受傷，並導致為當天慶祝的俄羅斯艦隊日的所有慶祝活動被取消。俄羅斯指責烏克蘭是這次襲擊的罪魁禍首，但烏克蘭否認，並稱這些指責是 "挑釁"。

今天這起新的襲擊事件發生在克里米亞的俄羅斯軍事基礎設施發生一連串爆炸和襲擊後。

星期四晚上，俄羅斯軍隊稱在塞瓦斯托波爾的一個軍用機場附近擊落了一架無人機。周二，克里米亞的一個軍事基地和一個彈藥庫發生了爆炸，俄羅斯指控稱這是一種 "破壞 "行為。8月初，在克里米亞的薩基軍用機場附近，用於軍用航空的彈藥發生爆炸，造成一人死亡，數人受傷。

此外，據克里米亞半島省長謝爾蓋-阿克謝諾夫稱，周六在克里米亞西部的Evpatoria也啟動了防空系統。他在電報群Telegram上說，這一事件 "沒有造成任何損失或傷亡"。

據路透社說，最近幾周，烏克蘭部隊在南部再次發動攻勢，奪回這些失地，並取得了一些成功。