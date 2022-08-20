芬蘭女總理熱舞私影遭外泄引吃藥懷疑纏身 冀以藥檢還清白

芬蘭/女總理熱舞惹議

芬蘭36歲的女總理馬林參加一個派對曾熱舞，私人影片外流後突然飽受批評，有人還懷疑她吸毒失控才嗨舞。馬林昨天已經接受藥檢，她重申自己從未碰過毒品。許多批評焦點在於，即便是在私人活動，但她畢竟肩負總理現職；也有人質疑她能否在突發危機的時刻做出穩健決定。

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據法新社報道，芬蘭女總理馬林（Sanna Marin）派對熱舞惹議。這段外流的影片在社群網站和芬蘭媒體上廣為流傳，內容顯示馬林與一群朋友和名流跳舞狂歡；有些人認為影片中參加派對者所說的話涉及毒品，這在社群媒體上引發熱議，馬林則嚴正否認。

馬林在官邸告訴記者：“為了打消一切質疑，我今天接受了藥檢。” 她說藥檢結果會在一周內出爐，也會立刻向媒體公布。馬林先前表示，她當時正與朋友共度良宵，影片是在私人場所拍攝。

她不僅否認吸毒，還說沒看見派對上任何人使用毒品，但她承認當時喝了酒。馬林說：“我這一輩子，連年少的時候都從未碰過任何毒品。”

有些人批評馬林在影片中的舉止有失總理風範，但也有人捍衛她與朋友享受私人活動的權利。

許多批評焦點在於，即便是在私人活動，但她畢竟肩負總理現職；也有人質疑她能否在突發危機的時刻做出穩健決定。但馬林說：“我履行職務的能力沒有問題。我當時沒有預期要開任何會議。”

馬林所屬的芬蘭社會民主黨（Social Democratic Party）仍繼續支持她，黨內國會小組領袖林特曼（Antti Lindtman）也告訴媒體，他看不出在私人場合和朋友一起跳舞有什麼大問題。

馬林2019年就任總理時才34歲，之前也曾因在官邸辦舞會而遭受抨擊。

2021年12月，有人揭發她在恐有感染新冠病毒風險的情況下在外跳舞到凌晨，持續受到批評。芬蘭電視頻道MTV3當時委託執行的民調發現，2/3受訪者認為馬林夜間出遊是「嚴重錯誤」。