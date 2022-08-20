英國情報部門稱普京正在輸掉烏戰信息戰

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根據英國情報部門的說法，俄羅斯總統普京在烏克蘭和西方的信息戰中已經完全失敗。由《經濟學人》雜誌發表的專欄文章中，英國情報總監（GCHQ）稱俄羅斯在針對烏克蘭的網絡戰爭中遭遇重大失敗。

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據本台報道，烏克蘭戰爭中，英國情報部門認為，普京正在輸掉信息戰。英國情報和安全機構（GCHQ）主任傑里米-弗萊明（Jeremy Fleming）爵士說，到目前為止，普京在烏克蘭和西方的信息戰爭中已經完全失敗。

據本台在英國記者Sidonie Gaucher報道，根據英國情報和安全機構（GCHQ）主任傑里米-弗萊明爵士在《經濟學人》雜誌里說，"到目前為止，普京總統在烏克蘭和西方的信息戰爭中完全失敗了"。不過傑里米-弗萊明爵士說：“我們不應低估俄羅斯在世界其他地方進行虛假宣傳的方式。”

據弗萊明說，在入侵烏克蘭近6個月後，俄羅斯未能在網絡空間取得進展。俄羅斯在敘利亞和巴爾幹地區使用了同樣的虛假信息策略。但烏克蘭以及西方信息部門能夠攔截俄羅斯這些策略並及時採取行動。

弗萊明認為，"正如其地面入侵一樣，俄羅斯的網絡計畫似乎已經失敗。俄羅斯對攻擊性網絡工具的使用是不負責任和不分青紅皂白的"。

目前，烏克蘭總統堅決排除了在俄羅斯軍隊沒有事先撤出烏克蘭的情況下，進行任何和平談判。