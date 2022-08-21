力挺普京的俄羅斯理論權威之女遭爆炸身亡

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯調查委員會今天報告說，與克里姆林宮關係密切的俄羅斯思想家亞歷山大-杜金的女兒周六晚上在莫斯科地區的一次汽車爆炸中喪生。俄羅斯通過烏克蘭東部親俄的自宣獨立共和國領袖，指控烏克蘭是暗殺杜金女兒的幕後者。

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據法新社今天自莫斯科報道說，俄羅斯與克里姆林宮關係密切的思想家杜金的女兒在汽車爆炸中死亡。根據俄羅斯官方報告說，身為記者和政治學家達里婭-杜金娜當時正駕駛一輛豐田越野車，在距離莫斯科約40公里的Bolshie Viaziomy村附近的一條公路上，她的汽車突然爆炸並燃起烈火。報告說，這名1992年出生的年輕女子 "當場死亡"。

據調查人員稱，她的車內被放置了一個爆炸裝置。

俄羅斯負責全國主要刑事調查的委員會說，已經開始對 "暗殺事件 "開啟調查。

據俄羅斯新聞機構援引遇難家庭成員的話說，爆炸的目標可能是被視為極端民族主義的知識分子和思想家及作家亞歷山大-杜金，她是借她父親的車出門旅行。

亞歷山大-杜金是 "歐亞主義 "學說（一種在俄羅斯領導下的歐洲和亞洲之間的聯盟）的推動者，他甚至影響了法國極右派的一部分追隨者，自2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島以來，杜金的團體成為歐盟所採取的制裁措施目標。

近年來，烏克蘭也已經禁止了杜金的幾本書，包括《烏克蘭：我的戰爭-地緣政治日記》和《俄羅斯的歐亞復仇》。

據法新社說，烏克蘭自宣獨立的頓涅茨克人民共和國（DNR）領導人丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周日指責烏克蘭軍隊是謀殺達里婭-杜金娜的幕後黑手。普希林在電報群上說：“烏克蘭政權的恐怖分子試圖清算亞歷山大-杜金，但卻炸死了他的女兒。”