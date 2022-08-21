希臘經濟擺脫了歐盟監管而“自主”了

希臘/債務危機

希臘第三次也是最後一次國際救助結束四年後，布魯塞爾對該國經濟的監管機制20日宣告結束。不過，希臘在擺脫債務危機的道路上，仍然脆弱，相應的緊縮政策並沒有完全取消。

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據本台報道，希臘經濟不再受到歐盟委員會的 "監督管理"。這是今年炎熱的夏季里的這個周末，希臘總理Kyriakos Mitsotakis為希臘民眾帶來的好消息。

這是一個好消息，因為明年是一個選舉年，而在夏天的時候，希臘總理剛剛爆出了涉及對對手進行間諜活動的醜聞，這位政治家其實陷入了困境。

據本台在雅典的記者Joël Bronner報道說，對於總理向全國發表的關於歐盟委員會結束對希臘經濟的 "強化監管 "的講話，人們其實對“間諜”事件更有熱情。

據希臘總理說，"今天的希臘將是一個不同的希臘"。希臘總理說。"我們有強勁的經濟增長，失業率自去年以來大幅下降了3%，如果從2019年算起，失業下降了5%。"

據希臘總理說，"歐盟委員會認識到，希臘已經履行了對歐元區的大部分經濟政策的承諾"。布魯塞爾在一份聲明中也承認，儘管有新冠病毒疫情和烏克蘭戰爭影響，但歐盟要求的改革在希臘還是得到了執行。歐盟委員會表示，曾令投資者恐慌的希臘債務蔓延至其他成員國的風險已經大大降低了。

歐盟委員會預計希臘今年的經濟增長率為4%，而歐元區的平均增長率只為2.6%。但是，儘管樂觀，希臘人可能仍然會感受到債務的影響，這些債務仍然占該國GDP的180%，債務壓力會繼續拖累希臘經濟，而希臘失業率在歐元區也是最高的，希臘的最低工資是歐元區最低的。