挺普京的俄羅斯思想家女兒汽車爆炸案細節曝光 烏克蘭澄清與此案無關

俄羅斯/杜金娜汽車爆炸案

俄羅斯國家調查人員周日表示，主張俄羅斯拿下烏克蘭的極端民族主義俄羅斯理論家的女兒在莫斯科郊外的一起疑似汽車炸彈襲擊中喪生。初步調查稱父女倆一直在莫斯科郊外參加一個節日，杜金決定在最後一刻與女兒換車。一個爆炸裝置被放置在駕駛員一側的汽車底部。汽車爆炸，駕車的杜金女兒杜金娜當場死亡。烏克蘭官方今天澄清與此案根本無關。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯思想家杜金的女兒在疑似汽車炸彈襲擊中喪生。俄羅斯官方調查人員稱，著名理論家亞歷山大·杜金的女兒達里亞·杜金娜（Darya Dugina）於周六晚上因疑似爆炸裝置炸毀了她駕駛的豐田車而喪生。

俄羅斯外交部推測烏克蘭可能是這次襲擊的幕後黑手。烏克蘭否認有任何參與。

俄羅斯塔斯社國家通訊社援引認識杜金娜的人安德烈·克拉斯諾夫的話說，這輛車屬於她的父親，他可能是預定的目標。據俄羅斯政府報紙《Rossiskaya Gazeta》報道，父女倆一直在莫斯科郊外參加一個節日，杜金決定在最後一刻換車。

莫斯科地區調查人員發表聲明的電視畫面顯示，警察從爆炸發生地點收集碎片和碎片。

俄羅斯官方聲明將殞命的達里亞·杜金納描述為一名記者和政治專家，稱調查人員已經立案，並將進行法醫檢查。官方說，在確定誰為爆炸案負責前，調查人員 不排除任何可能。

俄羅斯調查委員會負責人命令該機構的中央部門接管調查。該委員會在一份聲明中說：一個爆炸裝置被放置在駕駛員一側的汽車底部。在駕駛座駕車的達里亞·杜金娜當場死亡。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·紮哈羅娃（Maria Zakharova）表示，如果調查的線索指向烏克蘭，那麼這將表明基輔正在推行“國家恐怖主義”政策。

但烏克蘭否認參與。烏克蘭總統顧問米哈伊洛·波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在烏克蘭電視台上說：“我確認烏克蘭當然與此事無關，因為我們不是像俄羅斯聯邦那樣的犯罪國家，而且我們也不是恐怖主義國家。” 該顧問似乎將殺戮歸咎於俄羅斯“各個政治派別”之間的內部權力鬥爭，並暗示這一事件是對杜金娜和她父親杜金等俄羅斯在烏克蘭侵略戰爭行動的支持者的“因果報應”。

達里亞杜金娜的父親亞歷山大·杜金（Alexander Dugin）長期以來一直主張在一個龐大的新俄羅斯帝國中統一講俄語和其他地區。他希望這個帝國包括烏克蘭。而俄羅斯軍隊目前正在那裡進行莫斯科所謂的“特別軍事行動”，以使烏克蘭非軍事化。

據路透社說，被列入美國制裁名單的杜金對俄羅斯總統普京的影響一直是一個猜測的話題，一些俄羅斯觀察人士聲稱他的影響力很大，而另一些人則稱他的影響力微乎其微。達莉亞·杜吉娜（Darya Dugina）也姓普拉托諾娃，被俄羅斯官方媒體報道為 30 歲，她廣泛支持她父親的想法，並依仗自己的權利出現在國家電視台上，為俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭行動提供支持。

該報道稱，美國財政部在 3 月的一份聲明中表示，聯合世界國際網站的主編杜金娜已被列入美國制裁名單，該網站曾警告暗示烏克蘭如果加入北約軍事聯盟將面臨“滅亡”。