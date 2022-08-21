澤連斯基警告下周面臨俄羅斯瘋狂打擊

烏克蘭/俄羅斯

接下來的星期，有星期三烏克蘭獨立日紀念日與星期四俄羅斯入侵烏克蘭整6個月。烏克蘭總統澤連斯基敦促烏克蘭人民在周三慶祝脫離蘇聯統治獨立 31 周年之前保持警惕，因為新的導彈爆炸襲擊了烏克蘭一座核電站。澤連斯基周六表示，烏克蘭絕不能讓莫斯科在 8 月 24 日入侵烏克蘭半年祭日之前“散布沮喪和恐懼”。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭警告說，俄羅斯可能會做一些“特別醜陋”的事情，烏克蘭總統澤連斯基並敦促與沮喪和恐懼作鬥爭。

烏克蘭總統澤連斯基在昨夜今晨的視頻的夜間評論中說，“我們都必須意識到，本周俄羅斯可能會嘗試做一些特別醜陋、特別惡毒的事情。”

烏克蘭第二大城市哈爾科夫的宵禁將於周三延長一整天。在東北部城市，宵禁通常從晚上 10 點持續到早上 6 點，當地經常受到俄羅斯炮火的襲擊。

總統周六，一枚俄羅斯導彈擊中了烏克蘭南部一個小鎮的居民區，該鎮距離核電站不遠，造成 14 名平民受傷。烏克蘭官員說，對皮夫登努克蘭斯克（南烏克蘭）核電站的襲擊和歐洲最大核電站附近的新炮擊重新引發了對核事故的擔憂。

澤連斯基在講話中還間接提到了克里米亞最近發生的一系列爆炸事件，克里米亞是俄羅斯在 2014 年吞併的烏克蘭領土。烏克蘭尚未聲稱對襲擊負責，但分析人士表示，至少有一些襲擊是由烏克蘭部隊使用的新武器所為。澤連斯基說，“今年你可以真正感受到克里米亞在空中，那裡的佔領只是暫時的，烏克蘭回來了。”