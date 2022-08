白宮稱如果普京出席 澤連斯基應加入 20 國集團

美國/烏克蘭/俄羅斯/20國集團峰會

美國白宮19日提出,如果俄羅斯總統普京參加稍晚於印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團峰會,那麼烏克蘭總統澤連斯基應當加入20國集團。美國白宮堅持,俄羅斯總統普京不應當參加20國集團峰會,因為俄羅斯發動了侵略烏克蘭戰爭。全球媒體引述美國彭博社此消息,但大部分中文媒體引述美國的批評時,均把白宮指控普京發動侵略烏克蘭戰爭改寫為對烏克蘭特別軍事行動。

廣告 繼續瀏覽後續

據彭博社報道,白宮周五表示,如果俄羅斯總統普京出席20國集團峰會,烏克蘭總統澤連斯基也應該與會。

彭博社報道題目,則指澤連斯基應當加入20國集團。

稍早,今年20國集團峰會東道主印度尼西亞報告,中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京均出席20國集團峰會。

早前,當印尼總統維多多前往俄烏訪問時,曾就出席20國峰會表示,俄羅斯總統普京接受了與會邀請。而且,維多多也向烏克蘭總統澤連斯基發出與會邀請。並稱澤連斯基也接受了邀請。

白宮國家安全委員會在一份聲明中說:“正如拜登總統本人公開表示的那樣,他認為普京總統因對烏克蘭發動侵略戰爭,就不應該參加 20 國集團峰會。”但如果普京與會,美國認為澤連斯基應該加入20國集團。

彭博社的報道題目則為“White House Says Zelenskiy Should Join G-20 If Putin Attends”,指出澤連斯基應加入20國集團。