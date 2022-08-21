英國最大集裝箱港口工人今啟罷工

英國/罷工

英國最大的集裝箱港口的 1,900 多名工人將於周日開始為期八天的罷工行動，他們的工會和航運公司警告稱，這可能會嚴重影響貿易和供應鏈。罷工者要求增加工資。英國鐵路和公共汽車工人等稍早也舉行要求加薪的罷工。

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據路透社今天報道，英格蘭東海岸費利克斯托的員工正在就工資糾紛採取罷工行動，成為英國最新罷工的工人，因為工會要求為面臨生活成本危機的成員提供更高的工資。

周五，費利克斯托的運營商 Hutchison Ports 表示，它認為其提出的加薪 7% 和一次性 500 英鎊（604 美元）的報價是公平的。它說，代表約 500 名主管、工程和文員職位的港口工人工會已經接受了要求。但主要代表碼頭工人的 Unite 表示，該提案大大低於當前的通貨膨脹率，並且去年的通貨膨脹率也低於通貨膨脹率。

該港口表示將制定一項應急計畫，並正在努力將罷工期間的干擾降至最低，罷工將持續到 8 月 29 日。全球最大的集裝箱託運人之一馬士基航運集團(MAERSKb.CO)警告稱，此舉將產生重大影響，導致運營延誤，並迫使其改變其船舶陣容。

8 月 17 日公布的數據顯示，英國 7 月份消費者價格通脹率達到 10.1%，為 1982 年 2 月以來的最高水平，一些經濟學家預測，由於能源和食品成本飆升，明年前三個月將達到 15%。家庭收入的緊縮已經導致鐵路和公共汽車工人等要求加薪的罷工。