烏軍總司令稱開戰至今已近9千烏軍陣亡 美國將強化執行對俄制裁

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據烏克蘭國際傳真社報導，烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）8月22日表示，自俄羅斯發動入侵戰爭以來，已有將近9000名烏克蘭軍人陣亡。另據《華爾街日報》報導，美國政府正在推動確保其對俄制裁有效，堵塞漏洞，遊說其他國家支持制裁，並打擊幫助俄羅斯逃避制裁的個人和實體。

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紮盧茲尼周一在為紀念烏克蘭退伍軍人和陣亡將士家屬而舉行的論壇上說，包括首都基輔在內的全國多個地區的兒童需要得到保護。紮盧茲尼表示：“在這場戰爭中，不僅是軍事人員，不僅是拿起武器的人參加了這場戰爭——我們的兒童，他們根本沒有任何罪過，只是他們就出生在這裡和這個時候。他們真的什麼都不懂，不知道發生了什麼，但他們肯定需要在索列達爾(Soledar)、巴赫穆特（Bakhmut）、位列卡-諾沃思利卡（Velyka Novosilka）附近和這裡得到保護，因為他們的父親去了前線，可能是近9000名犧牲的英雄中的一員。”

紮盧茲尼沒有提供關於烏軍陣亡人數的進一步細節，也沒有說他引用的數字是否包括所有陣亡的烏克蘭軍人，如邊防部隊的軍人。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會議上說，大約有100萬人作為烏克蘭武裝部隊的成員或其他部門的一員在保衛烏克蘭。

紮盧茲尼沒有提到有多少烏克蘭平民被殺，或烏方估計有多少俄羅斯人員在戰鬥中被殺，但烏克蘭武裝部隊總參謀部認為俄軍的陣亡人數已達到45400人。俄羅斯官方沒有更新俄軍在戰爭中傷亡人數的信息。

此外，據《華爾街日報》報導，美國政府將強化執行對俄羅斯的制裁。拜登政府官員說，第二階段的目標是切斷那些提供俄總統普京用於進行戰爭所需的經濟收入和進口物資的渠道，即使歐洲繼續從俄羅斯購買大量的石油和天然氣。這意味着針對幫助俄羅斯維持國際貨幣使用權的外國銀行和加密貨幣平台，接管被列入黑名單的俄羅斯寡頭的銀行賬戶和公司資產，並處罰向該國出口受管制貨物的外國公司。

報導指，這也意味着試圖說服像中國和印度這樣沒有加入西方經濟壓力運動的國家，抑制仍然流入俄羅斯的資金和出口貨物。美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）上個月在阿斯彭安全論壇上說，華盛頓的目標是“增強烏克蘭人的自衛能力，削弱俄羅斯打這場戰爭的能力，（以及）在未來投射力量的能力。”

美國官員還說，他們從未指望他們的經濟戰戰略能在一夜之間實現其目標，但對俄制裁的影響將逐漸加大。官員們說，為了確保這一點，美國正在揭開幫助俄羅斯規避制裁的人員和企業網絡。美國財政部外國資產控制辦公室和商務部工業和安全局的情報人員正在追查那些繼續向俄羅斯提供金融服務和新出口管制所禁止的半導體和武器等貨物的公司。