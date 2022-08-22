芬蘭總理馬林藥檢結果呈陰性 各地女網民上傳跳舞視頻以示支持

芬蘭/政治/歐洲

近日，芬蘭總理桑娜·馬林（Sanna Marin）參加私人派對時的跳舞視頻被上傳網絡，引發爭議。馬林上周五的藥檢結果今日出爐，結果為陰性。測試中沒有發現任何毒品。芬蘭總理辦公室8月22日發布新聞稿稱，馬林自己支付了藥檢的費用。在該事件發酵之際，不少來自世界各地的女性在社交媒體上發布她們自己的跳舞視頻，以示對馬林的支持。

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日前在社交媒體上流傳的視頻顯示，現年36歲的馬林和友人一起唱歌、跳舞。一些芬蘭政界人士批評其行為不符合總理身份，還有人懷疑派對中是否有毒品出現。面對爭議，馬林19日透露她已接受了藥檢，結果將於下周公布。馬林再次否認自己曾服用過毒品，並稱“沒有做任何違法的事情”。

馬林表示，參加活動的人喝了酒，但據她所知沒有人吸毒。她強調，這些視頻是“在私人空間拍攝的”，派對的周末也並未有政府會議，並不知道被誰泄露。芬蘭總理辦公室周一發表新聞稿指出：“2022年8月19日對總理桑娜·馬林進行的藥檢沒有發現任何毒品。”

新聞稿表示：“媒體可以從總理辦公室獲得有關該測試、對其進行的篩查以及測試方式的更多詳細信息。總理親自支付了測試費用。”

而在該事件引發芬蘭國內外媒體報道和網絡討論時，不少來自世界各地的女性在社交媒體上發布她們自己的跳舞視頻，以示對馬林的支持。

婦女們在推特上用#聲援桑娜（#solidaritywithsanna）的標籤來回應對馬林的批評，並在推特上發布自己的舞蹈片段。一位用戶在推特上說：“我們都應該多跳一點! 我聲援桑娜。”

“讓我們為彼此跳舞，”另一名用戶說。還有人為馬林辯護，並指責她的批評者採用雙重標準。瑞典烏普薩拉大學的和平與衝突研究教授斯溫（Ashok Swain）在推特上寫道：“為什麼她不能在工作之餘參加派對？我們期望我們的領導人不過正常人生活嗎？”