俄傘兵就入侵初期經歷撰寫回憶錄：所有這些都是謊言

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曾在俄軍第56近衛空中突擊旅服役的傘兵帕維爾·菲拉季耶夫（Pavel Filatyev）本月在俄羅斯社交媒體平台VKontakte上發表了一本141頁的回憶錄，概述了他在烏克蘭戰爭前線的經歷。他近日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，克里姆林宮入侵烏克蘭的理由“是一個謊言”。

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這本回憶錄以俄羅斯親戰的象徵命名為“ZOV”，是迄今為止在烏克蘭作戰的俄羅斯士兵最詳細的描述。它描述了一些俄羅斯士兵如何面臨如此多的混亂，饑餓和破壞，以至於他們正在尋找任何出路。“有人開始向自己的四肢開槍......得到300萬盧布，走出這個地獄，”菲拉季耶夫在他的回憶錄中寫道。

據了解，菲拉季耶夫的部隊於2月24日，即俄羅斯入侵的第一天從克里米亞進入烏克蘭本土，並在赫爾松和尼古拉耶夫市作戰。他本人在戰事中受傷，並於7月初因眼部感染而從前線撤離。

兩周前，菲拉季耶夫在他的VKontakte社交媒體頁面上發布了長達141頁的證詞，公開反對戰爭，然後逃離了俄羅斯。他是俄羅斯軍隊中第一個公開批評入侵烏克蘭並離開該國的現役軍人。

菲拉季耶夫在採訪中向CNN表示，他的戰友們“疲憊、饑餓、幻滅，克里姆林宮的戰爭努力正在‘破壞和平的生活’。”

菲拉季耶夫的回憶錄描述了一支他所在的混亂的軍隊：指揮官毫無頭緒，惶惶不可終日，裝備陳舊生銹，部隊因缺乏補給而在佔領區搶奪食物，士氣因戰役停滯而一落千丈。他講述了其所在的俄軍士兵們為了領取政府承諾給受傷軍人的300萬盧布（大約5萬美元）而朝自己的四肢開槍。菲拉季耶夫描述了部隊被友軍炮火消滅的情況。他指責俄羅斯國家媒體試圖為一場克里姆林宮沒有“道德權利”發動的戰爭辯護。

菲拉季耶夫寫道：“他們只是決定在這場戰爭中用我們的屍體沐浴烏克蘭。”他在採訪中向CNN表示：“我們明白，我們被拖入了一場嚴重的衝突，我們只是在摧毀城鎮，並沒有真正解放任何人。”

菲拉季耶夫稱：“許多人明白，我們沒有看到我們的政府試圖向我們解釋的理由”。他說：“所有這些都是謊言。我們只是在破壞和平的生活。這一事實極大地影響了我們的士氣。這種感覺就是我們沒有做任何好事。”

33歲的菲拉季耶夫在採訪中稱，在俄羅斯“腐敗和鎮壓”盛行，他說他原本駐紮在克里米亞的部隊，在衝突初期被派往烏克蘭進入赫爾松，該部隊裝備不良，對俄羅斯的入侵也沒有得到什麼解釋。

據菲拉季耶夫說，士兵和他們的指揮官不知道他們去烏克蘭應該做什麼。他補充說，在抵達赫爾松並面臨不願被“解放”的當地人的抵抗後，他們很快就對政府的入侵理由感到失望。

菲拉季耶夫說，他在前線作戰期間，俄羅斯軍隊缺乏基本裝備，以及軍用無人機和其他類型的無人機。他說：“我們的營房大約有100年的歷史，無法容納我們所有的軍人......我們所有的武器都來自阿富汗戰爭時代。”

菲拉季耶夫說，“在我們包圍赫爾松的幾天後，我們許多人身上沒有任何食物、水和睡袋，因為晚上非常冷，我們甚至無法睡覺。我們會找一些垃圾，一些破布，只是為了把自己包裹起來取暖。”

菲拉季耶夫說，他很難理解俄羅斯總統普京的願景，他在近六個月前發動了對烏克蘭的入侵，並看到他的部隊被鎖定在一場僵持、代價高昂的衝突中。

菲拉季耶夫說：“現在我離開了那裡，沒有槍，我認為這是我們的政府可能做的最糟糕、最愚蠢的事情。我不知道政府要把我們引向何處。下一步是什麼？核戰爭？”

菲拉季耶夫說，“我看到我的國家正在發生什麼，我很害怕。一切都被破壞了，被腐蝕了。”他補充說，在俄羅斯“唯一運作良好的法律是壓制性的。”

菲拉季耶夫在接受了一些初步的媒體採訪後逃離了俄羅斯。但他暗示克里姆林宮可能會對他的公開表態進行報復。

“我要麼被關進監獄......要麼他們就會通過殺掉我而讓我沉默。過去有很多這樣的案例，”他說。

菲拉季耶夫說，“我沒有看到任何其他的出路。如果它發生了，那就發生了。”

以下是菲拉季耶夫回憶錄的節選：

2月15日：入侵前的準備工作

我來到了（克里米亞的斯塔里·克里姆）訓練場。我們整個中隊，大約40人，都住在一個帳篷里，用木板和一個臨時爐子。即使在車臣，我們只住在帳篷或泥屋裡，我們的生活條件也是有組織的。在這裡，我們沒有地方可以洗漱，食物也很糟糕。對於那些比其他人晚到的人，我和其他大約五個人，既沒有睡袋，也沒有迷彩服、盔甲或頭盔。

我終於收到了我的步槍。原來它的皮帶斷了，生銹了，一直卡殼，所以我用油清洗了很久，想把它整理好。2月20日左右，有命令要求大家緊急集合，輕裝上陣。我們應該向某個不知名的地方進行強行軍。有些人開玩笑說，現在我們將進攻烏克蘭，在三天內佔領基輔。但當時我就想，現在不是笑的時候。我說，如果發生這樣的事情，我們不會在三天內佔領任何地方。

2月23日：為嚴重的事情做準備

師長來了，在祝賀我們的（祖國保衛者）節日的同時，宣布從明天開始，我們每天的工資將達到69美元。這清楚地表明，有嚴重的事情要發生了。謠言開始傳播，說我們要去攻打赫爾松，這在我看來是無稽之談。那一天，一切都變了。我注意到人們開始發生變化，有些人很緊張，試圖不與任何人交流，有些人坦率地說似乎很害怕，有些人則相反，異常地開朗。

2月24日：在沒有計畫的情況下投入戰爭

凌晨4點左右，我再次睜開眼睛，聽到一陣轟鳴，一陣隆隆聲，一陣大地的震動。我感覺到空氣中有一股刺鼻的火藥味。我向卡車外看去，看到天空被（炮擊）群射照得很亮。

不清楚發生了什麼，誰從哪裡開炮，向誰開炮，但因缺乏食物、水和睡眠而產生的倦意消失了。一分鐘後，我點起一支煙醒了過來，發現火力在我們車隊前方10-20公里處。我周圍的人也開始醒過來抽煙，大家都在悄悄地嘀咕：‘開始了’。我們必須有一個計畫。

車隊變得活躍起來，開始慢慢向前移動。我看到房子里的燈打開了，人們從五層樓房的窗戶和陽台向外看。這時已經是黎明，也許是早上6點，太陽升起來了，我看到十幾架直升機，十幾架飛機，裝甲突擊車開過田野。然後坦克出現了，數百件裝備在俄羅斯的旗幟下。

到了下午1點，我們開到一個巨大的場地，我們的卡車在那裡陷入了泥沼。我開始緊張起來。一支龐大的隊伍在空曠的田野中間站了半個小時，簡直就是一個理想的目標。如果敵人注意到我們並在附近，我們就完了。

許多人開始從卡車上爬出來抽煙，一個個轉過身來。命令是去赫爾松，佔領橫跨第聶伯河的大橋。我明白正在發生一些全球性的事情，但我不知道具體是什麼。許多想法在我腦海中旋轉。我想，我們不能只是攻擊烏克蘭，也許北約真的介入了，我們進行了干預。也許在俄羅斯也有戰鬥發生，也許烏克蘭人和北約一起進攻。也許遠東地區也有事情發生，如果美國也對我們發動了戰爭。那麼規模就會很大，還有核武器，那麼肯定會有人使用它，該死的。

指揮官試圖讓大家振作起來。他說，我們要走在前面，把無法移動的設備留在後面，每個人都應該做好戰鬥準備。他說這話時假裝很有勇氣，但從他的眼睛裡，我看到他也嚇壞了。天已經相當黑了，我們得到消息，我們要在這裡呆到天亮。我們沒有脫鞋就爬進睡袋，躺在裝有地雷的箱子上，懷抱着我們的步槍。

2月25日：從路上收集屍體

大約在早上5點左右，他們把大家叫起來，告訴我們準備出發。我點了一支煙，四處走走。我們的主要醫護人員正在找地方安置一名受傷的士兵。他不斷地說，他很冷，我們用睡袋蓋住他。後來有人告訴我，這個人已經死了。

我們行駛在可怕的道路上，穿過一些大棚、溫室、村莊。在定居點，我們偶爾會遇到一些平民，他們用冷漠的眼神目送我們離開。烏克蘭國旗在一些房屋上飄揚，讓人對這些人勇敢的愛國主義精神產生了敬意，同時也感覺到這些顏色現在不知為何屬於敵人。

我們在上午8點左右到達一條高速公路，......我注意到我中隊的人的卡車。他們看起來有點瘋狂。我從一輛車走到另一輛車，詢問事情的進展。每個人都難以理解地回答我：“該死的，這太糟糕了”，“我們整晚都在受到攻擊”，“我在路上收集屍體，有一個人的腦漿都在人行道上。”

我們正在接近一個岔路口，標誌指向赫爾松和敖德薩。我在想我們將如何攻克赫爾松。我不認為該市市長會帶着麵包和鹽出來，在行政大樓上空升起俄羅斯國旗，而我們會以遊行隊伍的形式進入該市。

下午4點左右，我們的車隊拐了個彎，在森林裡安頓下來。指揮官告訴我們一個消息，前面看到了烏克蘭的GRAD火箭炮，所以大家必須做好炮擊準備，緊急挖地三尺，還有就是我們的車幾乎沒油了，通訊也有問題。我站在那裡與這些人交談，他們告訴我，他們是第11旅的人，還剩下50人。其餘的人可能都死了。

2月26-28日：向赫爾松挺進

菲拉季耶夫的車隊向赫爾松進發，包圍了當地的機場，沿途搶劫了村莊的商店。第三天，車隊接到進入赫爾松的命令。菲拉季耶夫被告知要留在後面，必要時用迫擊炮火掩護前線部隊。他回憶說，一整天都聽到遠處的戰鬥。這個南部港口城市將成為俄羅斯在入侵中攻佔的第一個烏克蘭主要城市。

3月1日：像野蠻人一樣行事

我們徒步向城市行進......（大約下午5點半）我們到達赫爾松海港。天已經黑了，在我們前面行進的部隊已經佔領了那裡。

每個人看起來都筋疲力盡，狂奔起來。我們在大樓里尋找食物、水、淋浴和睡覺的地方，有人開始拿出電腦和其他有價值的東西。走過大樓，我發現一間辦公室有一台電視。幾個人坐在那裡，看着新聞，他們在辦公室里發現了一瓶香檳。看到冰冷的香檳，我拿起瓶子喝了幾口，和他們一起坐下來，開始認真地看新聞。頻道是烏克蘭語，我能聽懂一半。我所理解的是，俄羅斯軍隊正從各個方向推進，敖德薩、哈爾科夫、基輔被佔領，他們開始播放破碎的建築物和受傷的婦女和兒童的鏡頭。我們像野蠻人一樣吃一切東西，所有的東西都有，麥片、燕麥片、果醬、蜂蜜、咖啡。......沒有人關心任何事，我們已經被逼到了極限。

3月2日至6日：在森林中徘徊

菲拉季耶夫疲憊不堪的車隊被命令向前推進，攻打米科拉夫和敖德薩，儘管俄國的戰役已經開始停滯。菲拉季耶夫描述了他的部隊如何在樹林中徘徊，試圖到達約40英里外的米科拉夫（Mykolaiv）。菲拉季耶夫回憶說，他問一位高級軍官關於他們的下一步行動。指揮官說他不知道該怎麼做。

第一批增援部隊抵達：來自頓涅茨克的分離主義部隊，大多數是45歲以上的男子，穿着破舊的軍裝。據菲拉季耶夫說，在許多俄羅斯正規軍士兵拒絕的情況下，他們被迫上了前線。

進入4月中旬：來自前線戰壕的堅守

從現在開始，在一個多月的時間裡，這就是《土撥鼠之日》。我們在挖地三尺，大炮在轟擊我們，我們的航空兵幾乎不見蹤影。我們只是在前線的戰壕里堅守陣地，我們無法正常地洗澡、吃飯或睡覺。每個人都長滿了鬍鬚，渾身是土，軍裝和鞋子都開始磨損。

（烏克蘭軍隊）可以從無人機上清楚地看到我們，並不斷炮擊我們，所以幾乎所有的設備很快就壞了。我們得到了幾個裝有所謂人道主義援助的箱子，裡面有廉價的襪子、T恤、短褲和肥皂。

一些士兵開始向自己開槍......以獲得（政府的錢）並離開這個地獄。我們的囚犯被砍掉了手指和生殖器。在一個哨所里，死去的烏克蘭人被放在座位上，給他們起名字和抽煙。

由於炮擊，附近的一些村莊實際上已經不存在了。每個人都變得越來越憤怒。一些老奶奶在我們的餡餅里下毒。幾乎每個人都得了真菌病，有人的牙齒掉了，皮膚剝落了。許多人討論到，當他們回去時，他們將要求指揮部對缺乏供給和無能的領導負責。有些人開始因為疲勞而在值班時睡覺。有時，我們設法聽到一波烏克蘭人的廣播，他們在那裡向我們潑髒水，稱我們為獸人，這只會讓我們更加憤慨。我的腿和背疼得厲害，但有命令說不能因為生病而疏散任何人。

我不斷地說：“上帝啊，如果我活下來，我會盡一切努力來改變這一切。” ......我決定，我要描述我生命中的最後一年，讓儘可能多的人知道我們的軍隊現在是什麼樣子。到了4月中旬，由於大炮的轟擊，泥土鑽進了我的眼睛。經過五天的煎熬，在失去一隻眼睛的威脅籠罩下，他們疏散了我。

後果：不再保持沉默

我活了下來，與其他許多人不同。我的良知告訴我，我必須努力阻止這種瘋狂的行為。......我們沒有道義上的權利去攻擊另一個國家，尤其是與我們最親近的人。這是一支欺負自己士兵的軍隊，那些已經參加過戰爭的士兵，那些不想回到那裡，為他們甚至不了解的東西而犧牲的士兵。

我要告訴你們一個秘密。軍隊中的大多數人，他們對那裡發生的事情感到不滿，他們對政府和他們的指揮感到不滿，他們對普京和他的政策感到不滿，他們對沒有在軍隊服役的國防部長感到不滿。

所有俄羅斯人和烏克蘭人的主要敵人是宣傳，這只是進一步加劇了人們的仇恨。我不能再看着這一切發生而保持沉默了。