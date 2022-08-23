澤連斯基：俄羅斯使用的導彈總數已近3500枚 歐盟考慮為烏克蘭提供軍訓計畫

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月22日晚在發表例行講話中指出，俄羅斯向烏克蘭發射的各種巡航導彈的總數已經接近3500枚。此外，根本無法計算俄軍對烏克蘭的炮轟次數，他表示，感謝並支持歐盟正在協商的第八輪對俄制裁措施，並指每輪制裁的間隔時間越長，俄羅斯的膽子就越大。據了解，歐盟27國防長將於8月29日討論在鄰國為烏克蘭軍隊設立一項重大的軍事訓練計畫。

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澤連斯基在當晚的講話中說：“今天，新的外交和安全形式‘基輔倡議’（Kyiv Initiative）成立了。烏克蘭的歐洲鄰國已經在參與其工作。這些國家是波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克和波羅的海國家。我們將逐步讓其他國家參與進來。在 ‘基輔倡議’的形式下，工作是在國家元首的外交政策顧問層面進行的。從烏克蘭方面來說，這些人是西比哈（Andriy Sybiha）和耶爾馬克（Andriy Yermak）。而這種形式將使我們能夠加強在該地區的合作和共同保護我們的利益，主要是安全。這是我們在歐洲-大西洋方向工作的一個非常有前途的路線。”

澤連斯基還提及：“（俄羅斯）佔領者襲擊哈爾科夫一座住宅樓的現場搜索行動已經結束。該建築於上周三被俄羅斯的炮擊摧毀。直到今天，我們才設法從廢墟下取出所有死者的屍體。僅僅這次俄羅斯的打擊就奪去了19人的生命。一次打擊。而野蠻人在180天內沒有停止對我國不同地區的這種打擊。”

澤連斯基說：“俄羅斯對我們使用的各種巡航導彈的總數已接近3500枚。根本無法計算俄羅斯大炮的炮擊次數——它們太多，太密集了。而與此同時，這個恐怖主義國家並沒有停止玩弄國際結構，再次厚顏無恥地召集聯合國安理會討論自己的挑釁行為，討論自己在紮波羅熱核電站的恐怖行為......”

澤連斯基說：“我感謝所有歐洲政治家，他們沒有忘記需要對俄羅斯實施第八輪制裁方案。制裁方案的間隔時間越長，俄羅斯的膽子就越大。我也感謝我們所有的朋友，世界各國的所有自由朋友，他們提倡必須承認客觀現實，並在法律上將俄羅斯定義為恐怖主義國家。這一決定遲早會到來，唯一的問題是，在國際社會對這一恐怖行為的責任人進行真正切實的報復性打擊之前，俄羅斯還要設法奪走多少生命。”

8月23日是烏克蘭國旗日，24日是烏克蘭獨立日，澤連斯基表示：“親愛的烏克蘭人，特別是這些天，當我們慶祝我們的國旗日和獨立日的時候，如果你們在國外的某個地方，請提醒那裡的人烏克蘭的局勢，在那裡與烏克蘭國旗一起，傳播關於佔領者罪行的真相。”

當天稍早時候，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在西班牙出席記者會時介紹稱，歐盟正考慮為烏克蘭部隊發起軍事訓練行動。他在西班牙城市桑坦德舉行的新聞發布會上說：“一場持續如此之久的戰爭需要的不僅僅是物質支持，還需要訓練和幫助組織軍隊，這似乎是合理的。”

博雷利說，歐盟成員國的防長們將於8月29日在布拉格舉行的會議上討論這一軍事訓練任務。博雷利說：“我不能提供更多關於仍須由成員國達成的協議的細節。但是，當然，這將是一項重要的任務。我們正面臨著一場真正的、常規的戰爭，正在動員數十萬士兵。任何任務都必須能滿足需求。”

博雷利補充說，就他個人而言，他希望歐盟成員國們能就這一提案達成一致。他解釋說，歐盟在世界各地已經有16個軍事訓練團，包括在尼日爾、乍得和莫桑比克。博雷利說：“這是成員國之間正在討論的問題，並將在下周進行政治討論”，但沒有透露其他細節。