美國情報獲知俄方計畫在數日內對烏克蘭的基礎設施進行打擊

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烏克蘭消防人員參與對哈爾科夫一棟受到俄軍打擊的居民樓進行救援

一名美國官員8月22日透露稱，美方獲得情報顯示，俄羅斯正計畫在未來幾天對烏克蘭的民用基礎設施和政府設施發動新的攻擊。美國駐烏克蘭大使館23日發布公告，要求美國公民以安全的形式撤離烏克蘭。

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透露該消息的官員表示：“我們有情報顯示，俄羅斯正在加緊努力，在未來幾天對烏克蘭的民用基礎設施和政府設施發動打擊。鑒於俄羅斯在烏克蘭的記錄，我們對俄羅斯的打擊對平民和民用基礎設施構成的持續威脅感到擔憂。”美國大使館敦促美國公民在安全的情況下，立即使用私人提供的地面交通方案離開烏克蘭。

8月23日是烏克蘭國旗日，24日是烏克蘭獨立日。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日曾敦促烏克蘭人在慶祝這些節日時保持警惕。澤連斯基在21日晚間的視頻講話中說：“我們都必須留心，本周俄羅斯可能試圖做一些特別醜陋、特別惡毒的事情。”

當地政府表示，烏克蘭首都基輔本周禁止舉行公共慶祝活動，其第二大城市哈爾科夫宣布宵禁，原因是俄羅斯襲擊的威脅加劇。

基輔地方當局從周一到周四禁止在首都舉行與獨立日紀念有關的大型公共活動、集會和其他聚會，因為有可能發生俄軍襲擊。東北部哈爾科夫市的市長伊奧·特雷霍夫（Ihor Terekhov）延長了常規的夜間宵禁時間，從下午4點到早上7點，從周二到周四生效，該市經常受到俄羅斯遠程轟炸的致命影響。

在烏克蘭南部靠近俄羅斯佔領區的港口城市尼古拉耶夫，尼古拉耶夫州州長維塔利·金（Vitaliy Kim）說，當局正在準備一項預防令，要求居民在周二和周三在家工作，並敦促人們不要大規模聚集。