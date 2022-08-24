再遇爭議 芬蘭總理含淚稱“我也是人，我會吸取教訓”

芬蘭/政治/歐洲

日前因其參加私人派對的跳舞視頻被上傳網絡而遭到質疑的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）又因為一張拍攝於總理官邸的友人不雅照事件而再度陷入爭議。馬林8月24日在參加其政黨芬蘭社民黨支持者集會時表示，她作為芬蘭總理努力工作，但也應有權享受私人生活。馬林說：“我也是人”，並含淚說她有時也渴望“在烏雲中獲得快樂、光明和樂趣”。

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周二，馬林為友人的不雅照事件道歉，這張照片首先出現在芬蘭網紅薩爾克（Sabina Särkkä）的TikTok賬戶上。照片顯示薩爾克和一名女性撩起上衣露出上半身，其中一人舉着寫有“芬蘭”的牌子遮住部分身體。馬林證實，這張照片於7月上旬一個音樂節結束後在赫爾辛基總理官邸拍攝。

儘管照片中並沒有馬林，但她表示：“我認為這張照片不得體。我為此道歉。這種照片本不應該被拍攝出來。”馬林說，在這場派對上，“沒有發生任何特殊情況”。

馬林周三在拉赫蒂的市場廣場上發表了一次未經安排的演講，再次對過去一周在社交媒體上傳播的視頻進行了評論。她在發言中向社民黨支持者含淚說：“我是一個人。在危機中，我一直在想着烏克蘭和你們所有人”。

馬林說，過去一周肯定不是她一生中最輕鬆的時候。馬林在發言中講述了她作為總理即使在應對俄烏戰爭、新冠疫情和經濟問題的背景下，如何試圖尋求樂趣和喜悅。

馬林告訴她的支持者說：“我也是人。我有時也渴望在這些烏雲中獲得快樂、光明和樂趣。”馬林強調，她沒有因為空閑時間而錯過任何作為總理的職責。

馬林說：“我沒有錯過任何一天的工作。我沒有留下任何一項任務沒有完成，我也不會把這一項（作為總理）留在中間，因為所有這些都會消失，我們需要一起建設一個更強大的國家”。馬林表示，“我從事我的工作。我會吸取教訓”。

馬林呼籲芬蘭民眾能關注她在工作中的表現，而不是她在空閑時間的表現。在這場爭議中，馬林說她想着烏克蘭人民，烏克蘭的總統和總理。她強調，在從芬蘭首都赫爾辛基到該國東北部城市烏茨約基的較短距離內，有一場戰爭在不到1000公里的地方肆虐。

演講結束後，馬林會見了人群中的支持者，收到了歡呼聲、一本書和一個看起來像她本人模樣的娃娃。