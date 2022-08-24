埃爾多安：克里米亞是烏克蘭不可分割的一部分

土耳其/俄羅斯/烏克蘭

土耳其總統埃爾多安8月23日表示，安卡拉支持烏克蘭的領土完整，反對俄羅斯非法吞併克里米亞。埃爾多安在發給由烏克蘭主辦的第二屆“克里米亞平台峰會”的視頻講話中說：“克里米亞回歸烏克蘭，它是烏克蘭不可分割的一部分，這本質上是國際法的要求”。

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“克里米亞平台”是烏克蘭的一個國際協調機制，旨在引起全球對俄羅斯在2014年非法吞併克里米亞的更多關注。埃爾多安表示，安卡拉將繼續支持為通過和平手段解決克里米亞問題而建立的“克里米亞平台”。

埃爾多安說：“土耳其不承認對克里米亞的吞併，從第一天起就公開表示這一步驟是不合法的，是非法的。這是一個有原則的立場，不僅有法律基礎，也有道德基礎”。

埃爾多安補充說，保護烏克蘭的領土完整、主權和政治統一不僅對地區，而且對全球安全和穩定都“至關重要”。他提到：“確保我們克里米亞韃靼族同胞的安全和福祉也是土耳其的優先事項之一。”

埃爾多安在講話中還重申了他對釋放克里米亞韃靼人議會副主席納里曼·切拉爾和其他至少45名相關人士的期望，他們在2021年被俄羅斯關押。

“克里米亞韃靼人在整個歷史上遭受了巨大的痛苦，他們正在為在自己的家園過上和平生活而奮鬥。在這個過程中，土耳其將繼續支持烏克蘭政府和克里米亞韃靼人，”埃爾多安補充說。

埃爾多安表示，土耳其將繼續在俄羅斯和烏克蘭之間發揮調解作用，確保該地區的和平。