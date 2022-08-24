澤連斯基在基輔授予約翰遜自由勳章：烏克蘭有幸能有像英國這樣的朋友

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英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）8月24日在烏克蘭獨立日當天抵達基輔，並開始進行訪問。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與約翰遜舉行會談，並參加了一系列的獨立日紀念活動。澤連斯基指出，這是自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來約翰遜對基輔進行的第三次訪問。他強調，烏克蘭有幸能擁有像約翰遜這樣的朋友，不是所有人都如此幸運。

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澤連斯基表示：“今天我感謝首相，感謝他作為領導人和英國社會，我們可靠的夥伴，向我們提供的所有支持。這種援助確實使我們的勝利更加接近。而且我們一定會贏，我們確信這一點。烏克蘭自由的勝利就是歐洲自由的勝利。”

澤連斯基指出，相信烏克蘭人和所有其他重視自由的國家在其領土上生活的權利將得到捍衛。雙方在會晤中就烏克蘭的國防需求，戰俘問題及紮波羅熱核電站的情況進行了交流。據悉，會談還關注了英國參與烏克蘭重建以及其他經濟支持。

澤連斯基提到：“約翰遜首相總是說：‘英國還能為烏克蘭的勝利做些什麼？’我認為這是英國和烏克蘭之間關係的關鍵意義，我們社會之間的關係，我們之間的友好關係。在我看來，這是我們國家之間發生的最重要的事情。而這也不給我們在這場戰爭中輸掉的權利，有這樣的朋友在，我們肯定不會輸。”

約翰遜在與澤連斯基會談之際概述了英國下一筆對烏克蘭的一攬子軍援計畫，包括烏克蘭軍隊要求的無人監測機和反坦克巡飛彈等軍事物資。據英方介紹，這筆價值5400萬英鎊的援助包括2000架最先進的無人機和巡飛彈，將使烏軍能夠更好地跟蹤和瞄準入侵的俄羅斯軍隊。

約翰遜表示：“在過去的六個月里，英國一直與烏克蘭肩並肩地站在一起，支持這個主權國家抵禦這個野蠻的非法入侵者。今天的一攬子支持將使勇敢而堅韌的烏克蘭武裝部隊的能力再次得到提升，使他們能夠繼續擊退俄羅斯軍隊並為其自由而戰。”

約翰遜說：“在烏克蘭發生的事情對我們所有人都很重要，這就是為什麼我今天在這裡傳遞這樣的信息：英國與你們在一起，並將在未來的日子裡與你們在一起，你們能夠而且一定會勝利。”

兩國領導人還就烏克蘭未來冬季的挑戰進行了會談，約翰遜重申了英國對烏克蘭人民的“全方位和堅定不移的支持”，從人道主義援助到支持調查戰爭罪行和重建該國的經濟。英國還繼續擴大對烏克蘭軍事人員的培訓。

自從約翰遜在6月的上一次訪問烏克蘭時宣布該計畫以來，其他八個國家已經簽署了主要培訓計畫，該計畫將烏克蘭的平民訓練成士兵。據了解，自2月入侵開始以來，英國已承諾向烏克蘭提供超過23億英鎊的軍事和財政援助。

澤連斯基以個人的名義感謝約翰遜和英國在獨立日之際與烏克蘭人民站在一起。他並向約翰遜頒發了烏克蘭可授予外國公民的最高榮譽勳章“自由勳章”。澤連斯基表示：“今天，當我們在如此環境下慶祝獨立日，我有幸代表所有烏克蘭人向鮑里斯頒發‘自由勳章’。這個獎章充分反映了鮑里斯為我們國家和整個歐洲所做的和正在做的（貢獻）。”

澤連斯基強調，該榮譽體現了對英國的尊重和對全體英國人民對烏克蘭的大力支持的感謝。約翰遜指出，該獎章是對英國幫助烏克蘭的努力的認可。此外，在基輔憲法廣場的“勇者之路”上的第二塊象徵性地標也刻上了約翰遜的名字，以示紀念。

澤連斯基說：“我們個人感謝鮑里斯·約翰遜的領導力，感謝這幾個月來的支持，感謝英國社會在全面入侵期間，作為大國的英國每天不斷地向我們提供的巨大幫助。”澤連斯基強調，烏克蘭要感謝所有從一開始就幫助他們在反對俄羅斯侵略者的戰爭中捍衛自由和獨立的外國領導人。

澤連斯基說：“我們不僅要在語言上表示感謝，而且要在歷史上加以感謝。因此，英國首相鮑里斯·約翰遜的名字今天將出現在這條‘勇者之路’上。”

澤連斯基和約翰遜當天還參加了紀念郵票發布會，該郵票由烏克蘭郵政局在烏克蘭獨立31周年之際發行。活動結束後，他們二人在安保人員的保護下走訪了基輔市區。

值得一提的是，英國保守黨將於9月5日公布新黨首兼新任英國首相人選。被看好接下來將入主唐寧街10號的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）周三承諾：“我將確保英國繼續大膽支持烏克蘭，激發我們的國際聯盟，共同決心看到烏克蘭人民贏得他們的未來之戰。”