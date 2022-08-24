澤連斯基誓言烏克蘭將收復克里米亞：目前無意與俄羅斯進行停火談判

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月23日在出席新聞發布會時表示，克里米亞是烏克蘭不可分割的一部分，烏方將通過任何可用的手段收回被俄羅斯佔領的半島。他強調：“我們將自行決定，不與任何其他國家協商”。澤連斯基還提及，烏克蘭方面目前還沒有準備好與俄羅斯進行有關停火的談判，因為烏方不想重複《明斯克協議》的負面經驗，這導致該國失去對其領土的控制。

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澤連斯基在第二屆“克里米亞平台峰會”會後的新聞會上表示：“我們將收回克里米亞，因為它是我們的領土。我們以任何方式決定。我們將自行決定，不與任何其他國家協商”。

澤連斯基回顧說，烏克蘭長期以來一直表明，希望通過外交手段結束對被佔領土，特別是克里米亞的衝突，但俄羅斯沒有接受這種做法。“我們在做這件事，在停火生效時有一個漫長的過程。但你看這一切是如何結束的。發生了全面入侵，”他指出。

同時，澤連斯基強調，烏克蘭軍隊不會打擊民用建築和平民，特別是在臨時被佔領的烏克蘭佔領土上。

澤連斯基說：“我們知道自己在做什麼，我們知道臨時被佔領土上的軍事設施和倉庫的位置。烏克蘭軍隊可以按照計畫在那裡作業”。

此外，澤連斯基強調，烏克蘭方面目前還沒有準備好與俄羅斯進行有關停火的談判，因為烏方不想重複《明斯克協議》的負面經驗，這導致該國失去對其領土的控制。

澤連斯基解釋說：“在我們所處的位置，我們還沒有準備好停火。我們解釋說，不會有《明斯克3》、《明斯克5》或《明斯克7》了。我們不會玩這些遊戲，我們已經通過這種方式失去了部分領土。而且每個人都非常明白這一點，每個人都從我們這裡聽到了這一點。因為這是個陷阱。我們明白這一點。”

澤連斯基指出，現階段的停火制度可能會拖上好幾年，烏克蘭將失去南部的部分領土，並且沒有出海口。而俄羅斯可能在一段時間後再次開始發動敵對行動，試圖奪取尼古拉耶夫、敖德薩，甚至重複奪取基輔的企圖。

澤連斯基強調，俄羅斯侵略者已經進入烏克蘭領土，正在殺害正在自衛和為自己生命而戰的烏克蘭公民。

澤連斯基解釋說：“俄羅斯每天都在進攻、突破、前進和後退，伴隨着血腥的謀殺和暴力，告訴我們所有人，他們看不到任何談判。而我們解釋說，他們所做的一切表明，他們不考慮任何對話，也從未考慮過。”

同時，澤連斯基表示，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭持續的時間越長，對整個世界和俄羅斯自身來說，代價就越大。

澤連斯基說：“對我們來說，代價是最大的，因為有人死亡。歐洲有人已經感覺到了。世界其他地區還沒有感覺到，但黑海沿岸的封鎖說可能會導致饑荒，他們會感覺到。亞洲的某人也仍然沒有感覺到，這將是稍後的事。代價最高的將是俄羅斯。不幸的是，比所有的人都晚，但百分之一百會感覺到。因為這個代價將是歷史性的。”

澤連斯基表示，通過加快結束戰爭，可以減少這場戰爭所帶來的損失。澤連斯基說：“如果世界上的每個人都是務實的，我們從情感和人性的語言轉向金錢，那麼提前結束這場戰爭會更便宜。早點結束意味着給我們武器。這是一個非常簡單的公式。”

值得一提的是，隨着烏克蘭獨立日的到來，澤連斯基在周二的講話中指出：“明天對我們所有人來說都是一個重要的日子。這就是為什麼這一天，不幸的是，對我們的敵人也很重要。我們必須意識到，明天俄羅斯有可能進行可怕的挑釁和殘酷的打擊。”

澤連斯基誓言：“烏克蘭武裝部隊、我們的情報部門、特勤部門將盡一切努力保護人民，儘可能多的保護。我們一定會對俄羅斯恐怖的任何錶現作出回應。”