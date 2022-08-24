馬克龍呼籲對俄“不軟弱、不妥協” 北約秘書長：這是一場意志的鬥爭

北約/法國/烏克蘭

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月23日通過預先錄製的視頻講話參加了由烏克蘭主辦的第二屆“克里米亞平台峰會”。馬克龍在講話中敦促國際社會在面對俄羅斯的侵略行為表現出“毫不軟弱、毫不妥協的精神”。該峰會彙集了支持烏克蘭的世界主要國家和國際組織。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當天亦表示，“北約完全聲援烏克蘭。盟國完全支持烏克蘭的主權和領土完整”，支持烏克蘭的自衛權和該國選擇自己的道路。

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馬克龍在講話中重申了法國對烏克蘭主權和領土完整的重視。他保證，西方將繼續支持基輔當局。馬克龍說：“我們的決心沒有改變，我們準備長期保持這種努力”。他還回顧說，俄羅斯在2014年對克里米亞的吞併以及今年2月發動的入侵，完全違反了保證世界和平和各方安全的最基本的國際法準則。

面對這種情況，馬克龍呼籲在俄羅斯面前堅持“毫不軟弱、毫不妥協的精神”。他補充說：“這關係到我們所有人的自由，也關係到世界各地的和平”。

馬克龍向烏方表示：“法國和歐盟，以及烏克蘭的許多盟友和友邦，正在做必要的事情來支持你們的鬥爭。因為這是一場正義的鬥爭，為了你們的主權，你們的領土完整。......我們今天與你們同在，我們未來也會與你們站在一起。”

馬克龍還向“許多出席克里米亞平台峰會和這次會議的歐洲、非洲、亞洲和拉丁美洲的朋友們”講話。他強調：“今天在烏克蘭發生的事情不僅僅影響到烏克蘭人民，顯然，它首先是關於這個民族為自由、主權、獨立而進行的鬥爭—但它影響到我們所有人”。

馬克龍指出：“俄羅斯作出了選擇，完全違背了其30年前簽署的承諾，違背了其所奉行的政策，以及其現任領導人多年來奉行的政策，背離了這些原則”。他重申：“俄羅斯發動的戰爭是一場違反國際法原則的戰爭，是違反對規範我們關係的原則的戰爭。”

馬克龍還呼籲俄羅斯當局停止衝突，並敦促恢復談判，以實現衝突的外交解決。他說：“我再次呼籲俄羅斯停止敵對行動，從烏克蘭所有土地上撤軍，並選擇外交手段重建和平，但我呼籲我們所有人，毫不含糊地使用一切形式的外交手段來捍衛烏克蘭、其領土和其未來。”

馬克龍上周五曾與俄總統普京再次通話，主要討論了紮波羅熱核電站安全問題。他當天稍後在發表講話中提到了烏克蘭局勢。馬克龍說：“我想到了我們的人民，他們將需要堅忍不拔的精神來面對未來的時間 ，抵制不確定性，時而輕鬆，時而逆境，並且團結一致，接受為我們的自由和價值觀付出代價。”他補充說，有必要為俄烏“戰爭的持久性”作好準備。

此外，北約秘書長斯托爾滕貝格周二在“克里米亞平台峰會”上以視頻的方式發言指：“烏克蘭已經遭受了六個月可怕的戰爭。但你們也展示了你們抵禦野蠻侵略的驚人能力。進行反擊，奪回領土，讓俄羅斯付出重大代價。北約全面聲援烏克蘭。盟國完全支持烏克蘭的主權和領土完整。你們有自衛的權利，並選擇自己的道路。”

斯托爾滕貝格說：“普京總統發動了這場毫無道理的戰爭。他必須停止這場戰爭，並從烏克蘭撤出他的部隊。”斯托爾滕貝格還提及，“自你們獨立以來，北約一直與烏克蘭站在一起。在克里米亞被非法吞併後，我們大大加強了我們的支持。當俄羅斯再次入侵時，這有助於使烏克蘭武裝部隊比2014年更加強大、訓練有素、領導有方。”

斯托爾滕貝格說：“而自2月以來，北約盟國已經提供了前所未有的軍事、財政和人道主義援助。北約是美國領導的烏克蘭國防聯絡小組的一部分，以動員支持。而且我積極與領導人們接觸，敦促他們更迅速地提供更多的武器和彈藥。”

斯托爾滕貝格說：“在6月份的馬德里北約峰會上，我們同意加強一攬子援助。包括燃料、食品、醫療用品、保護性軍事裝備和安全通信。以及應對地雷、無人機、化學和生物威脅的設備。而且我們有十幾個新項目在為冬季做準備。”

斯托爾滕貝格表示：“我們致力於與烏克蘭建立長期的夥伴關係。我們將幫助烏克蘭從蘇聯時期的裝備過渡到北約標準的裝備，繼續你們的國防和安全部門改革，並幫助你們走上戰後重建的道路。”

然而，斯托爾滕貝格也警告稱：“冬天就要來了。它將是艱難的。而我們現在看到的是一場磨人的消耗戰。這是一場意志之戰，也是一場後勤的戰鬥。”

斯托爾滕貝格表示：“因此，我們必須保持對烏克蘭的長期支持。這樣，烏克蘭就能作為一個主權獨立的國家取得勝利。一個強大、穩定和獨立的烏克蘭對歐洲-大西洋安全至關重要。在烏克蘭獨立的三十年中，北約一直與烏克蘭站在一起。我們現在與烏克蘭站在一起。我們將繼續與烏克蘭站在一起，只要其需要。”