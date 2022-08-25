俄導彈擊中一烏克蘭火車站至少22人死亡 美方警告俄羅斯或將走過場審判烏戰俘

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在8月24日晚的例行視頻講話中指出，當天俄羅斯導彈擊中了烏克蘭東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州城鎮查普林（Chaplyne）的一座火車站，已造成至少22人死亡，數十人受傷。

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澤連斯基周三稍早在向聯合國安理會發表的視頻講話中說，由於俄羅斯對查普林火車站的導彈襲擊，造成四節車廂起火，至少15人死亡，約50人受傷。據悉，事發地查普林距離由俄軍控制的頓涅茨克以西約145公里。

澤連斯基當晚在面向烏克蘭民眾的講話中提到：“讓我們不要從我們的道路上退縮，讓我們戰鬥，向每一個支持我們的人表示感謝，照顧好我們的國家，維護我們的團結，像今天一樣的團結，像這六個月來的每一天一樣團結。沒有任何敵人能夠打敗我們。沒有這樣的炸彈可以抹去自由，也永遠不會有這樣的導彈可以打破相信自己的人民的意志。”

澤連斯基指出：“查普林是我們今天的痛苦。截至此刻，共有22人死亡，其中5人在車廂內被燒死，一名11歲的少年死亡，一枚俄羅斯導彈摧毀了他的房子。”

澤連斯基表示：“在火車站的搜救行動將繼續進行。我們一定會讓佔領者為他們所做的一切承擔責任。而且我們一定會把侵略者趕出我們的土地。在我們自由的烏克蘭，這個邪惡的污點將不會留下一個。我們將走向勝利！這將會發生！”

美國駐烏克蘭大使館23日在其網站發布安全警報寫道：“國務院有消息稱，俄羅斯將在未來幾天加大打擊烏克蘭民用基礎設施和政府設施的力度。俄羅斯在烏克蘭的襲擊對平民和民用基礎設施構成了持續的威脅。美國大使館敦促美國公民在安全情況下，立即使用私人提供的地面交通工具離開烏克蘭。”

此外，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）24日通過聲明譴責俄羅斯或將對烏克蘭戰俘進行走過場的審判。普萊斯在聲明中說：“克里姆林宮計畫在俄羅斯控制的馬里烏波爾對烏克蘭勇敢的保衛者舉行所謂的‘法庭’，試圖轉移對普京總統侵略戰爭的責任，並轉移對俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的暴行的大量證據的注意力。”

聲明指出：“計畫中的走過場的審判是非法的，是對正義的嘲弄，我們強烈譴責。烏克蘭武裝部隊的所有成員，包括編入武裝部隊的國內和外國志願者，如果被俘，都有權獲得戰俘地位，根據《日內瓦公約》，必須獲得與該地位相稱的待遇和保護。”

普萊斯表示：“我們呼籲莫斯科遵守其在國際法下的義務。美國將繼續堅定地與烏克蘭人民站在一起，因為他們正在捍衛他們的自由。”