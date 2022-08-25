拜登與澤連斯基通話：美國將繼續支持烏克蘭為捍衛其主權而戰

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美國總統拜登（Joe Biden）8月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話祝賀烏克蘭慶祝獨立日，並稱“美國將繼續支持烏克蘭和其人民為捍衛其主權而戰。”拜登周三在烏克蘭獨立日當天宣布美國將向烏提供價值約29.8億美元的武器裝備，這是迄今為止美方向烏方提供的最大一筆安全援助。

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拜登周四通過推特表示：“我與澤連斯基總統通話，祝賀烏克蘭的獨立日。我知道這是一個苦樂參半的紀念日，但我明確表示，美國將繼續支持烏克蘭及其人民為捍衛其主權而戰。”

白宮的聲明介紹稱，“拜登總統祝賀烏克蘭獨立日，並對烏克蘭人民表示欽佩，他們在過去6個月里捍衛了國家的主權，鼓舞了全世界。他重申了美國對烏克蘭的持續支持，並提供了正在提供的安全援助的最新情況，包括昨天宣布提供近30億美元以長期支持烏克蘭的國防能力。兩位領導人還呼籲俄羅斯將紮波羅熱核電站的全部控制權歸還給烏克蘭，並呼籲國際原子能機構（IAEA）准入該核電站。”

澤連斯基亦通過推特表示：“與美國總統進行了一次很好的對話。感謝美國對烏克蘭人民堅定不移的支持——安全和財政的支持。我們討論了烏克蘭在戰勝侵略者的道路上所採取的進一步措施，以及追究俄羅斯戰爭罪行的重要性。”烏克蘭總統府的聲明表示，澤連斯基對拜登總統和美國人民表示感謝，“感謝美國為打擊俄羅斯的侵略而提供的安全和宏觀金融方面的有力援助”。

烏方的聲明強調：“澤連斯基特別指出，昨天拜登宣布向烏克蘭提供價值60億美元的空前援助計畫——30億美元的國防援助，以及通過世界銀行輸送30億美元的財政援助。”

澤連斯基指出，“這是烏克蘭獨立日最好的禮物”，並對在這個新的援助計畫中包括挪威NASAMS防空導彈系統表示特別感謝。澤連斯基強調：“這些現代防空系統將幫助我們保護我們的城市免受導彈恐怖襲擊。”

據悉，雙方在通話中還談到進一步為烏克蘭提供宏觀金融支持的重要性。澤連斯基高度讚賞美國在這一領域扮演的領導作用。他還向拜登介紹了烏克蘭住房和基礎設施的破壞規模。澤連斯基提議加強烏美雙邊協調，以解決與重建被破壞的重要基礎設施有關的直接問題。

據了解，澤連斯基還向拜登詳細介紹了紮波羅熱核電站的情況以及它可能造成的全球風險。據烏克蘭國家核能公司當天介紹，由於紮波羅熱核電站附近的紮波羅熱熱電廠核心區發生火災，連接紮波羅核電站和烏克蘭能源系統的最後一條（第四條）輸電線路被迫中斷兩個小時，而另外三條線路在此前已被炮擊破壞。這次事故導致核電站還在運行的兩個機組從網絡中斷開，這也是紮波羅熱核電站歷史上首次與烏克蘭電網完全脫離。

烏方指出，“兩位領導人一致認為，有必要將核電站交還給烏克蘭控制，並按照公認的方式為國際原子能機構提供准入。”他們二人還討論了加強對侵略國俄羅斯的制裁壓力。澤連斯基說：“自由世界必須加大對侵略者的壓力，以迫使其實現和平”。

澤連斯基表示，“美國對烏克蘭的主權和領土完整的鋼鐵般支持非常重要。特別是在侵略者不允許在烏克蘭領土上安排任何虛假的公投的情況下。”雙方並提及烏克蘭第一夫人澤連斯卡婭（Olena Zelenska）近期對華盛頓的訪問，並稱“這有助於鞏固對烏克蘭的支持”。