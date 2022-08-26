俄羅斯特務偷看德國訓練烏克蘭軍人

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德國《明鏡》周刊周五稱，俄羅斯情報部門據稱在德國的軍事基地對烏克蘭士兵進行如何使用新武器的訓練大感興趣並作間諜行為，被偷看的軍事基地其中包括一個美軍基地。

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據稱俄羅斯特務部門在德國對烏克蘭士兵的新式武器訓練進行了監視。法新社援引德國《明鏡》周刊周五稱，德國軍事反情報部門MAD掌握了俄羅斯這些間諜行動的 "線索"。

俄羅斯間諜特別是對伊達爾-奧伯施泰因基地（萊茵蘭-法爾茨）和格拉芬沃爾基地（巴伐利亞）兩個軍事基地進行了偷看，格拉芬沃爾基地基地由美國軍隊管理。

德國反間諜部門報告說，在軍營的入口附近有可疑車輛。

在伊達爾-奧伯施泰因，德國軍隊教練烏克蘭士兵使用 "Panzerhaubitze 2000 "榴彈炮，而在格拉芬沃爾，美國武裝部隊對烏克蘭人進行西方火炮系統的培訓。根據MAD的說法，軍事基地訓練場也被一些可疑的小型無人機飛掠幾次。

德國部門還懷疑，俄羅斯試圖監視在德國接受培訓的烏克蘭士兵的手機。

德國反間諜方面還擔心，俄羅斯部門正試圖消滅那些從俄羅斯逃到德國的反對者，他們或者可能是俄羅斯安全部隊的逃兵和叛變者。

據該報道，近年來，德國發生了幾起歸咎於俄羅斯特工部門的間諜案。俄羅斯特務還被懷疑下令暗殺一名格魯吉亞籍的車臣反對派人士。