國際原子能署總幹事呼籲為紮波羅熱核電站安全而剋制 承認沒有預料會有坦克轟炸危險

國際原子能署/烏克蘭/俄羅斯/紮波羅熱核電站

國際原子能署總幹事格羅西將前往烏克蘭勘訪歐洲最大的核電站紮波羅熱核電站。該核電站被侵略烏克蘭的俄羅斯軍隊佔領，近期圍繞該核電站發生多起轟炸攻擊。俄羅斯與烏克蘭互相指責對方應當承責。國際原子能署對該核電站的訪問，將聚焦核電站技術安全，並無法仲裁核電站軍事威脅的危險。格羅西星期四會見了法國總統馬克龍。格羅西在接受本台專訪時坦誠，國際原子能署擔心過網絡駭客或導彈對該核電站的攻擊，根本沒有預料到該核電站會受到坦克步兵如同二戰的常規戰爭的攻擊威脅。他呼籲給予該核電站安全。

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據本台今天報道，國際原子能署總幹事格羅西說："我們必須努力穩定紮波羅熱核電站的局勢"

國際原子能機構總幹事格羅西於8月25日星期四在巴黎會見了法國總統馬克龍。在準備前往位於紮波羅熱的烏克蘭核電站所時，格羅西在接受本台專訪時談到了去那裡的必要性。目前烏克蘭和俄羅斯正相互指責對方轟炸了這座歐洲最大的核電站。

RFI：您什麼時候能與國際原子能機構代表團查訪位於紮波羅熱的烏克蘭核電站的現場？

格羅西：我必須說，我們就這個議題已經準備並工作了幾個月。這個想法是與專家一起完成對核電站勘察。我們知道，核電站一直是攻擊的對象，也許是間接的。在戰爭開始時，即3月份，就發生了事件，一棟外圍建築成為目標。然後還出現了核電站電力供應的問題，這種情況也仍然持續到今天。我們必須努力恢復到達維也納數據標準，並努力使核電站裝置中的機器稍稍穩定下來。

RFI：俄羅斯已經為這項參訪開了綠燈。剩下的障礙是什麼呢？

格羅西：這是一項複雜的任務。首先，到達那裡雖然是一個簡單的事實，但這並不容易。這是一個戰區。我已經去過烏克蘭兩次（去了切爾諾貝利，然後去了烏克蘭的南部），但這是一個戰區。

因此，我們必須確保我們的前往路線路上安全，我們必須在兩國之間進行協調，在戰爭情況下這並不容易。我們還必須依靠聯合國和裝甲車的支持，它們將把我們帶到紮波羅熱。這只是後勤工作，然後在技術層面，我們必須確定國際原子能署的職權範圍，並且最終保證國際原子能署在紮波羅熱有常規駐紮存在。

RFI：幾天前，在聯合國安全理事會面前，您說："局勢很嚴重"。這座被俄羅斯軍隊佔領了幾個月的烏克蘭核電站所在地的情況很危險？

格羅西：我在那時的安理會會議上是說了這番話，我認為這有助於形成國際共識。安理會會議風波不斷，各國政治分歧也很明顯，但它還是表明了大家在一點上達成了一致：需要國際原子能機構介入，需要建立一個公正的、國際性的、技術性的干預。這就是我們正在努力履行的角色。

RFI：世界已經經歷過民用核領域的災難：切爾諾貝利、福島......世界和國際原子能署是否為這種新情況做好了準備：一座大型核電站陷入武裝衝突？

格羅西：這還是一場常戰爭，與第二次世界大戰非常相似，有坦克、步兵......但我們沒有想象到這一點。我們更多預想擔心的是網絡戰和導彈攻擊! 但國際原子能署是一個人才和國際專業知識的寶庫。我們擁有核技術和安全方面的能人專家。所以我想說，即使我們沒有預料到這樣的事件，我們也準備好了。