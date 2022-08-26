小貨車衝撞布魯塞爾露天咖啡座 6人受傷

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1輛小貨車駕駛26日在比利時首都布魯塞爾的觀光購物區高速撞擊1個露天咖啡座，造成6人受到輕傷後逃離現場。警方沒有透露作案動機。

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法新社報導，1名嫌犯之後在北部港市安特衛普（Antwerp）被逮捕，現正偵訊中。檢方表示，此案是攻擊還是意外目前尚不清楚。

布魯塞爾檢方發言人巴艾爾（Willemien Baert）表示：“此事確實讓人想起過去發生的攻擊，但目前並不情楚這是一起攻擊事件，也有可能只是意外。”

比利時威脅評估協調中心（Coordination Unit for Threat Assessment）一度將首都受到威脅的警戒層級由“中等”升高至“嚴重”，但數個小時後又將警戒層級降回“中等”。