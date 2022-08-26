拉脫維亞拆除首都蘇聯勝利紀念碑 愛沙尼亞總理：通脹是戰爭稅

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拉脫維亞周四拆除了一座位於該國首都里加高達80米的蘇聯時代紀念紅軍戰勝納粹德國的紀念碑。鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，拉脫維亞政府發布了一項法令，規定所有美化極權主義政權的物品必須在11月15日前清除，包括這座在1985年豎立的蘇聯勝利紀念碑。

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8月25日，工人們將這座80米高的方尖碑推倒，當它墜入里加市中心的一個池塘時，引起了圍觀者的歡呼和掌聲。該紀念碑建於1985年，旨在紀念蘇聯對納粹德國的勝利，後者在二戰期間佔領了波羅的海國家。但對許多拉脫維亞人來說，這是一個令人反感的提醒，提醒他們蘇聯幾十年的壓迫性佔領，這種佔領在1991年拉脫維亞宣布獨立時結束。

拉脫維亞總統埃吉爾斯·萊維茨（Egils Levits）當天在拆除的現場直播中說：“這座紀念碑不斷提醒我們的佔領和許多人的相關命運：被驅逐、被鎮壓等等。我們不需要這樣的紀念碑。”

里加市長馬丁·斯塔基斯（Martin Stakis）稱，這次拆除是“里加和整個拉脫維亞的歷史性時刻”。拉脫維亞議會於今年5月投票批准拆除勝利公園紀念碑，大約三個月前，俄羅斯入侵烏克蘭引發了整個中東歐的警鐘，那裡對冷戰中蘇聯扶植的共產主義政權的記憶仍然很痛苦。

俄羅斯族人占拉脫維亞人口的25%左右。莫斯科方面對里加蘇聯勝利紀念碑的拆除沒有立即作出反應。拉脫維亞的一些俄羅斯裔社區成員曾抗議拆除該紀念碑。每年5月9日，成千上萬的俄羅斯族人聚集在紀念碑前，紀念1945年對納粹德國的勝利。

大多數拉脫維亞人將這一天視為蘇聯佔領的開始，蘇聯的佔領一直持續到1991年。1997年，一群活動家試圖用炸藥拆除紀念碑，但炸藥意外引爆，導致兩人死亡。

一天前，波蘭西南部城鎮布爾采格（Brzeg）的工人開始拆除那裡的一座蘇聯戰爭紀念碑，這是自3月以來在波蘭拆除的第24座冷戰時期的紀念碑。愛沙尼亞政府上周也開始從靠近俄羅斯邊境的一個城市拆除一座蘇聯二戰紀念碑。

值得一提的是，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）本周在接受美國有線電視新聞（CNN）採訪時表示，自俄烏戰爭爆發後多國經歷的通貨膨脹是一種“戰爭稅”。她強調：“我們必須繼續支持烏克蘭，發送軍事援助在這裡至關重要。俄羅斯的殘暴戰爭使我們所有人都付出了代價。當我們用歐元支付時，烏克蘭人是用他們的生命支付的。”

卡拉斯周四還與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，討論對俄羅斯公民實施旅遊禁令。卡拉斯稱：“30%的俄羅斯人通過愛沙尼亞邊境進入歐盟。我們不主張徹底禁止——我們支持人道主義例外，我們的邊境必須對尋求庇護者和持不同政見者保持開放。歐盟的團結是重要的。”